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Pardubice se mění, Sportovní park zůstává. Děti motivuje k pohybu, klubům pomáhá

Kryštof Ženatý
  8:49
Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)

Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)
Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)
Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)
Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)
13 fotografií
Deset let je dlouhá doba. V Pardubicích se toho změnilo poměrně dost: nové obchvaty, nové mosty přes Labe, nová železniční zastávka v centru nebo třeba nový stadion, na kterém se hraje nejvyšší fotbalová soutěž. Jedno se ale nezměnilo. Sportovní park Pardubice, který letos slaví desáté jubileum, každoročně přitáhne k soutoku Labe s Chrudimkou asi sto tisíc návštěvníků.

A jak potvrdila první půlka desátého ročníku, tento trend pokračuje i letos. „Jsme jediné město v Česku, které podobný projekt pořádá každé léto. Pro mě osobně je Sportovní park srdcová záležitost,“ říká náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), který byl před více než deseti lety u zrodu celé akce.

Ta se poprvé konala ještě jako Olympijský park v době olympijských her v Rio de Janeiru. Dalších deset ročníků už proběhlo pod značkou Sportovního parku.

„Když jsme v roce 2016 pořádali první Olympijský park, nikoho z nás nenapadlo, že si jednou bez této akce nebudeme umět představit pardubický srpen. Olympijské kruhy byly skvělým impulsem, ale ukázalo se, že lidé si oblíbili především samotnou myšlenku, tedy umožnit dětem, mládeži, dospělým a letos nově i seniorům vyzkoušet si na jednom místě co nejvíce sportů,“ ohlíží se do minulosti Rychtecký.

Důležitá je radost z pohybu

Základní koncept Sportovního parku spočívá v tom, že si děti mohou na různých stanovištích vyzkoušet nejrůznější sporty. To jim umožní sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které se na chodu celé akce podílejí.

„Není to akce o vrcholovém sportu. Je o radosti z pohybu. O tom, aby dítě přišlo, vyzkoušelo si několik sportů a našlo si ten, který ho bude bavit třeba celý život. Myslím, že právě v tom je síla Sportovního parku,“ vysvětluje Rychtecký. „Sportovní park spojuje lidi, vytváří nová přátelství a ukazuje, že Pardubice mají sport opravdu v DNA,“ dodává.

Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)
Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)
Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)
Ve Sportovním parku si děti mohou vyzkoušet desítky sportů. (6. srpna 2026)
13 fotografií

Deset let Sportovního parku také ukázalo, jak je tato akce důležitá pro město i samotné sportovní kluby. „Skutečný úspěch se pozná až v září. Tehdy se rozběhne činnost ve sportovních klubech naplno a poznají, kolik nových dětí jim nastoupí. Řada klubů nám sama říká, že právě Sportovní park je jejich nejlepší náborová akce v roce. Děti si tady něco vyzkouší, nadchnou se a v září přijdou na první trénink. To je pro nás ta největší odměna,“ vysvětluje Rychtecký.

Jubilejní desátý ročník přinesl několik novinek. Například mobilní aplikaci, kde návštěvníci najdou vše potřebné, od organizačních informací, mapy areálu a časového harmonogramu až po informace o jednotlivých sportech a klubech.

Podpisy i charitativní běh. Fotbalisté FK Pardubice zaujali lidi ve sportovním parku

Představují se také některé sporty, které dosud ve Sportovním parku chyběly. Velkou novinkou je seniorská zóna. „Chceme ukázat, že pohyb je pro všechny generace,“ říká Jakub Rychtecký.

Že jsou Pardubice městem sportu, dokazuje i to, že se letošního ročníku účastní více než sedmdesát sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Od těch netradičních, jako jsou různá bojová umění nebo třeba kin-ball a capoiera, až po ty s největší členskou a mládežnickou základnou. Tam patří i fotbal, který je podle průměru za poslední tři roky nejrozšířenějším sportovním odvětvím v Pardubicích. „Členská základna v pardubických fotbalových klubech je přes 1 600 sportujících dětí a mládeže. Největší podíl má klub FK Pardubice, který tvoří přibližně polovinu tohoto počtu,“ podotýká Rychtecký.

Součástí programu Sportovního parku byla i středeční autogramiáda hráčů FK Pardubice, mladí fotbalisté se tradičně zúčastnili i charitativního běhu Foxconn Run.

Kluby rozšiřují členské základny

Máme od klubů napříč odvětvími zpětnou vazbu, že díky Sportovnímu parku rozšiřují svou členskou základnu v průměru o třicet procent. To je myslím hezké vysvědčení. Podle meziročního srovnání narostl počet dětí v klubech, které podporujeme z Programu podpory sportu, o více než 600 dětí, což je skvělá zpráva,“ pochvaluje si Rychtecký.

Celkově město přispívá na organizovanou sportovní činnost téměř 13 tisícům dětí. A i když Sportovní park přímo neorganizuje, podporuje jej v rámci projektu Pardubičtí tahouni.

„Město je vlastníkem licence, kterou jsme poskytli týmu lidí, kteří jsou u projektu od začátku. Na organizaci Sportovního parku přispíváme ročně částkou 1,4 milionu korun. Tím ale naše podpora nekončí. Víme, že největší zásluhu na úspěchu celé akce mají sportovní a tělovýchovné kluby, které po devět dní připravují program na stanovištích pro návštěvníky. Proto jsme i letos z Programu podpory sportu vyčlenili dalších 726 tisíc korun na jejich podporu,“ vypočítal Rychtecký.

„Letos jsme navíc systém upravili tak, aby výše podpory odpovídala počtu hodin, které jednotlivé kluby ve Sportovním parku skutečně odpracují. Chceme, aby si z těchto příspěvků mohly obnovit sportovní vybavení, pořídit nové pomůcky nebo pokrýt část nákladů spojených s organizací. Bereme to jako poděkování za práci, kterou pro Sportovní park i pardubický sport odvádějí,“ dodal.

Sportovní park se zároveň snaží být otevřený všem, a tak drží cenu hracích karet na přijatelné úrovni. V pardubických školách si ji děti mohou dopředu pořídit za 60 korun, na místě pak stojí 120 korun. „Chceme, aby si Sportovní park mohl užít opravdu každý. Když si vezmete, kolik dnes stojí vstupenka do kina, nabízí Sportovní park za symbolickou cenu celodenní program po devět dní pro celou rodinu,“ myslí si Rychtecký.

Park pomáhá cestovnímu ruchu

Možná i proto se z původně pardubické akce stal podnik s přesahem daleko za hranice města. „Podle dat z hracích karet víme, že šedesát až sedmdesát procent návštěvníků přijíždí z jiných měst a prakticky z celé republiky. Mnozí tu tráví několik dní dovolené, protože program se průběžně obměňuje a každé tři dny se mění sportovní stanoviště. Ukazuje se, že Sportovní park pomáhá nejen sportu, ale i cestovnímu ruchu a místní ekonomice,“ uzavřel náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

Sportovní park ve středu vstoupil do své druhé poloviny. Kromě sportování na desítkách stanovišť je na programu i autogramiáda dvojnásobného olympijského vítěze, judisty Lukáše Krpálka (9.15) nebo oblíbené ukázky městské policie a výcviku služebních psů (10.00) i koní (13.30).

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V pátek se odvážlivci vydají na závod Suchou nohou přes Labe a celá akce vyvrcholí o víkendu. V sobotu na návštěvníky čeká mimo jiné populární běh Barvám neutečeš a v neděli nabitý program s názvem Jdeme do finále!. Sportovní park je otevřený od 9 do 18 hodin, v neděli do 17 hodin.

5. srpna 2026
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