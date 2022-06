Sportovní park se vrací do Pardubic, novinkou bude běh přes Labe

Tradice pokračuje. I letos během druhého srpnového týdne zaplní park Na Špici v centru Pardubic sportuchtivé děti. Akce, která se poprvé konala v roce 2016 během olympiády v Brazílii, už za svou existenci přitáhla kolem milionu účastníků.

A další desítky tisíc přibudou letos, kdy se festival navrátí do původních rozměrů. „Zpátky se vrací kultura, moderátorky, exhibice. Díky tomu, že to je bez covidových restrikcí, a doufejme, že to vydrží. Připravili jsme i novinky. Jsou to taneční workshopy nebo divadélko,“ řekl manažer akce Pavel Stara.

V parku se postupně vystřídá šest desítek sportovních klubů z pardubického regionu, pro veřejnost připraví ukázky, příchozí si vše mohou sami zkusit. „Koncept je zaběhnutý, pro sportovní kluby je to obrovská příležitost přilákat děti po covidu zpátky ke sportu. Od září mohou se sporty začít. Je to vlastně jeden velký nábor,“ řekl Stara.

Dětští návštěvníci mohou ve sportovním parku soutěžit. Návštěvy stanovišť se pak dokumentují na hrací karty. Po absolvování určeného počtu stanovišť dostanou diplom a medaili. Organizátoři dávají dotované karty školám a prodávají je s předstihem. „Už jich máme objednaných přes tři tisíce. Zájem je stále veliký a to nás těší. Dokonce někteří už celoročně říkají parku na soutoku Labe a Chrudimky Sportovní park,“ řekl Stara.

Na Špici se představí také hasiči a městská policie. Novinkou bude 12. srpna běh přes Labe přes plovoucí panely, lávka bude mít 60 metrů. Cílem je co nejrychlejší překonání řeky. Účastníci budou mít přilby, vesty, na akci budou dohlížet zdravotníci a záchranářská loď.

Výkonné ozvučení pokryje celý areál

„Vyvrcholením akce Pardubická lávka bude koncert tři pardubických kapel,“ řekl Matěj Drajer z organizačního týmu s tím, že letos bude mít celý areál kompletní a také výkonné ozvučení.

„Pevně věřím, že bude velmi hlasité a že přijde co nejvíce lidí. To jistě udělá radost našemu největšímu fanouškovi ve tvrzi,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký na adresu Miloše Holečka. Ten si původně bez povolení na kraji parku postavil honosnou vilu a často si stěžuje na hluk z parku. Během sportovní akce tak musí trpět. Loni mezi účastníky dokonce měřil hlukovou zátěž.

V parku už tradičně pomáhají dobrovolníci. Právě na nich stojí většina práce. Ovšem o pozice je zájem. Lidé se hlásí už v lednu. „Dobrovolníci se hlásí ve velkém, děcka mezi 15 až 18 lety, vrací se nám. Tvoří tady bezvadnou partu,“ řekla Alexandra Tušlová z organizačního týmu.

Loni park navštívilo kolem 90 tisíc účastníků. Město dává na akci 1,25 milionu korun. Motivuje sportovní kluby, v dotačním titulu je 600 tisíc korun na nákup sportovních pomůcek a propagaci. Celkový rozpočet akce, kterou podporuje i kraj nebo soukromé firmy, je zhruba 4,5 milionu.

Město navíc dalo i peníze na příměstské tábory, jejichž účastníci do parku budou chodit. „Děti si během devíti dnů mohou vyzkoušet spoustu sportů, které neznají. Pro ně je to nejlepší předpoklad objevit vlohy, talent a v září nastoupit do konkrétního oddílu,“ řekl Jakub Rychtecký z ČSSD.

V minulých letech festival sportu vždy doplňovaly i návštěvy známých sportovců a jejich autogramiády. Letos zatím pořadatelé žádné jméno ještě nepotvrdili, ale zdá se, že by se zájemci mohli dočkat basketbalových hvězd v čele s Tomášem Satoranským a dalším Čechem hrajícím NBA Vítem Krejčím.

Oba se totiž budou od 12. do 14. srpna v Pardubicích účastnit turnaje, který bude přípravou na zářijové ME v basketbalu. „Utkají se s Chorvaty a Bulhary. Věřím, že jejich návštěva v parku dopadne,“ dodal Stara.