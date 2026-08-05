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Živo ve sportovním parku: Fotbalisté FK Pardubice se podepisují fanouškům

Kryštof Ženatý
  15:30aktualizováno  15:39
Sportovní park děti každoročně nadchne.

Sportovní park děti každoročně nadchne. | foto: Sportovní park

Sportovní park Pardubice letos slaví. Přichází s novou aplikací i aktivitami...
Každý sport probíhá pod dohledem zkušených sportovců.
Cílem Sportovního parku je přivést děti ke sportu.
Handicap není překážkou.
23 fotografií
Program Sportovního parku Pardubice ve středu vstoupil do své druhé poloviny. Kromě desítek stanovišť s nejrůznějšími sporty se návštěvníci mohou těšit i na autogramiádu hráčů FK Pardubice.

Ta začala přibližně v 15.20 u fanzóny v samotném centru parku Na Špici, tedy v místě, odkud v 16 hodin odstartuje charitativní běh Foxconn Run.

Poté, co se podepíšou fanouškům, se hráči FK Pardubice zúčastní také samotného běhu. Na trať závodu vyrazí Jáchym Šerák a Jan Stejskal.

Sportovní park děti každoročně nadchne.
Sportovní park Pardubice letos slaví. Přichází s novou aplikací i aktivitami pro seniory. (24. června 2026)
Každý sport probíhá pod dohledem zkušených sportovců.
Cílem Sportovního parku je přivést děti ke sportu.
23 fotografií

„Vzory jsou potřeba. Fotbal je podle průměru za poslední tři roky nejrozšířenějším sportovním odvětvím v Pardubicích. Členská základna v pardubických fotbalových klubech je přes 1600 sportujících dětí a mládeže a největší podíl má klub FK Pardubice, kteří tvoří cca polovinu tohoto počtu. Spolupráce s klubem je na vysoké úrovni,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Ten stál před deseti lety u samotného vzniku Sportovního parku. „Máme od klubů napříč odvětvími zpětnou vazbu, že díky Sportovnímu parku rozšiřují svou členskou základnu v průměru o třicet procent. To je myslím hezké vysvědčení,“ dodal Rychtecký.

Sportovní park nabídne novou aplikaci, Krpálka, charitativní běhy a desítky sportů

Sportovní park pokračuje až do neděle 9. srpna a právě pardubický fotbalový klub je jedním z těch, jehož prezentaci lze navštívit po celou dobu trvání. Návštěvníci jej najdou na stanovišti číslo 12, které se nachází na východním okraji parku u multifunkčního hřiště.

Ve čtvrtek v 9.15 se lidé mohou těšit i na další sportovní hvězdu v podobě judisty Lukáše Krpálka.

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Živo ve sportovním parku: Fotbalisté FK Pardubice se podepisují fanouškům

Sportovní park děti každoročně nadchne.

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