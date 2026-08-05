Ta začala přibližně v 15.20 u fanzóny v samotném centru parku Na Špici, tedy v místě, odkud v 16 hodin odstartuje charitativní běh Foxconn Run.
Poté, co se podepíšou fanouškům, se hráči FK Pardubice zúčastní také samotného běhu. Na trať závodu vyrazí Jáchym Šerák a Jan Stejskal.
„Vzory jsou potřeba. Fotbal je podle průměru za poslední tři roky nejrozšířenějším sportovním odvětvím v Pardubicích. Členská základna v pardubických fotbalových klubech je přes 1600 sportujících dětí a mládeže a největší podíl má klub FK Pardubice, kteří tvoří cca polovinu tohoto počtu. Spolupráce s klubem je na vysoké úrovni,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Ten stál před deseti lety u samotného vzniku Sportovního parku. „Máme od klubů napříč odvětvími zpětnou vazbu, že díky Sportovnímu parku rozšiřují svou členskou základnu v průměru o třicet procent. To je myslím hezké vysvědčení,“ dodal Rychtecký.
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Sportovní park nabídne novou aplikaci, Krpálka, charitativní běhy a desítky sportů
Sportovní park pokračuje až do neděle 9. srpna a právě pardubický fotbalový klub je jedním z těch, jehož prezentaci lze navštívit po celou dobu trvání. Návštěvníci jej najdou na stanovišti číslo 12, které se nachází na východním okraji parku u multifunkčního hřiště.
Ve čtvrtek v 9.15 se lidé mohou těšit i na další sportovní hvězdu v podobě judisty Lukáše Krpálka.