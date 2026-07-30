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Sportovní park nabídne novou aplikaci, Krpálka, charitativní běhy a desítky sportů

Kryštof Ženatý
  9:01aktualizováno  9:16
Sportovní park Pardubice letos slaví. Přichází s novou aplikací i aktivitami...

Sportovní park Pardubice letos slaví. Přichází s novou aplikací i aktivitami pro seniory. (24. června 2026) | foto: Pavel Schönwälder, MF DNES

Sportovní park děti každoročně nadchne.
Každý sport probíhá pod dohledem zkušených sportovců.
Handicap není překážkou.
Sportovní park doprovází dobrá nálada.
22 fotografií
Desetitisíce návštěvníků, více než šedesát klubů a organizací, desítky různých sportů. Sportovní park Pardubice, kde si nejen děti mohou vyzkoušet, co obnáší ta či ona sportovní disciplína, začíná v sobotu v pardubickém parku Na Špici.

Rok 2016 a Olympijské hry v Rio de Janeiru byly důležitým milníkem i pro Pardubice. Uskutečnil se zde totiž Olympijský park. A slavil nečekaný úspěch. Organizátoři se proto rozhodli nečekat na další olympiádu a udělat si to tak trochu po svém. Tak se zrodil Sportovní park Pardubice. O víkendu začne už jeho desátý ročník.

„Desátý ročník Sportovního parku je krásným milníkem a příležitostí poděkovat všem, kteří se na jeho vzniku a rozvoji podílejí. Díky jejich nasazení, zkušenostem a obrovskému nadšení se podařilo vybudovat akci, která dnes patří k symbolům pardubického léta,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Sportovní park Pardubice letos slaví. Přichází s novou aplikací i aktivitami pro seniory. (24. června 2026)
Sportovní park děti každoročně nadchne.
Každý sport probíhá pod dohledem zkušených sportovců.
Handicap není překážkou.
22 fotografií

Novinka v podobě aplikace

Organizátoři si k desátým narozeninám nadělili dárek v podobě mobilní aplikace. Návštěvníci v ní najdou kompletní program akce na jednom místě. Tedy stanoviště, závody, promoakce i doprovodný program, navíc s detaily u každé události a možností přidat si ji mezi oblíbené nebo přímo do svého kalendáře. Součástí aplikace je také přehled všech sportovních klubů a organizací, které se na Sportovním parku představí.

Pohyb po areálu usnadní interaktivní mapa s navigací a praktickými filtry, díky nimž lze snadno vyhledat sportovní stanoviště, parkoviště i potřebné zázemí včetně občerstvení. „Chtěli jsme návštěvníkům nabídnout jednoduchého průvodce celým Sportovním parkem. Aplikace je prvním krokem, který chceme v dalších letech dále rozvíjet,“ uvedl manažer Sportovního parku Pavel Stara.

Kdy a kde se bude sportovat?

Sportovní park začne v parku Na Špici v sobotu 1. srpna a potrvá tradičně devět dní, tedy až do neděle 9. srpna. Stanoviště se každé ráno otevírají v 9 hodin a sportovat se bude do 18 hodin. Středobodem veškerého dění bude opět park Na Špici kde bude fanzóna, většina stanovišť, pokladna i další potřebné zázemí včetně občerstvení, sportem ale ožijí i nedaleké Automatické mlýny.

Tam vznikne nová sportovní zóna, která nabídne každý den jiný program. Od Sokola Pardubice přes futsal až po street florbal nebo street basketbal.

Platí se ve Sportovním parku vstupné?

Ne, vstup do parku je zdarma. Pro sportování na jednotlivých stanovištích je ale potřeba hrací karta, která stojí 120 korun. Díky ní děti i dospělí sbírají razítka za absolvované disciplíny.

Za 14 sportovních stanovišť získají diplom, za 18 medaili a letos nově čeká speciální odměna také na ty nejvytrvalejší, kteří zvládnou navštívit minimálně 25 stanovišť. Karta se dá koupit na pokladně v parku Na Špici a je časově neomezená. Není tedy třeba stihnout všechny stanoviště v jeden den.

Sportovní park Pardubice slaví. Přichází s novou aplikací i aktivitami pro seniory

Jaké sporty park nabídne?

Sportovní park i letos nabídne více než šedesát sportovních klubů a tělovýchovných jednot z Pardubic a okolí. Nebudou chybět tradiční sporty jako fotbal, basketbal, volejbal, atletika, tenis, nebo třeba v parku velmi oblíbený orientační běh.

Díky oběma řekám, tedy Labi a Chrudimce, nabídne Sportovní park i řadu vodních sportů. Vyzkoušet se zde dá paddleboarding, kanoistika, vodní slalom nebo dračí lodě.

Letos přibude i pár nových sportů. Jubilejní ročník bude bohatší o zumbu, sportovní gymnastiku či golf a navíc přinese rekordní počet pevných i variabilních stanovišť.

Jaký bude doprovodný program?

Kromě samotného aktivního sportování čeká na návštěvníky bohatý program. Hned v sobotu 1. srpna se mohou těšit na akci Zažij město, v neděli 2. srpna pak na populární Gladiator Race. V úterý 4. srpna je v plánu tradiční Den s IZS a ve středu 5. srpna dopoledne přijede do Sportovního parku dvojnásobný olympijský vítěz, judista Lukáš Krpálek, který v Pardubicích osobně představí nový dokumentární film Jemný rváč.

Ještě tentýž den odpoledne je pak na programu charitativní běh Foxconn Run. Ve čtvrtek 6. srpna pak oblíbený Den s městskou policií, během kterého se lidé mohou těšit na ukázky výcviku služebních psů i koní.

Sportovní park přiláká děti už podesáté v řadě, k jubileu přidává stanoviště

A to nejlepší na konec. V pátek 7. srpna se totiž odvážlivci vydají na tradiční závod KVIS Suchou nohou přes Labe. Zdolat na kluzkých pontonech největší českou řeku se podaří málokomu.

V sobotu 8. srpna je v plánu běh Barvám neutečeš a v neděli 9. srpna zakončí program v parku Na Špici akce s názvem Jdeme do finále! s ČSOB Pojišťovnou. A aby toho nebylo málo, do Pardubic se vrátí akce Pardubice na bruslích. Sraz bude na parkovišti u Decathlonu ve 20 hodin.

Je Sportovní park jen pro děti?

Ne, zasportovat si může každý, vždy záleží na konkrétním stanovišti a jeho možnostech. Premiéru bude mít v jubilejním ročníku také speciální aktivní zóna pro seniory s podtitulem Tady věk nehraje roli. Ve čtvrtek 6. srpna nabídne ve fanzóně nenáročné sportovní aktivity, ukázky cvičení, pétanque, nordic walking i prezentaci organizací, které v Pardubicích připravují program pro starší generaci.

„Chceme ukázat, že na pohyb není nikdy pozdě. Sportovní park je ideálním místem, kde mohou senioři objevit nové aktivity i chuť trávit čas aktivně,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Jak se tam dostat?

Park Na Špici leží na soutoku Labe a Chrudimky nedaleko pardubického zámku a Automatických mlýnů. Z hlavního nádraží se dá za půlhodinku dojít pěšky, nebo využít MHD. Pak je nejvýhodnější využít linky 9 a 12 a ze zastávky Krajský úřad dojít podél Chrudimky do parku Na Špici.

Kdo přijede autem, může zaparkovat v některém z parkovacích domů v centru, jako jsou například Arena Parking, Grand nebo Karla IV. Odtud je to pěšky do parku Na Špici přibližně 10 minut. V blízkosti parku je i parkoviště u Automatických mlýnů, to ale bývá poměrně rychle zaplněné.

14. srpna 2024
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