Sportovní park na soutoku napíše už osmou kapitolu, lidé se projdou po Labi

„Když něco funguje, nemá to cenu měnit,“ prohlásil na adresu Sportovního parku Pardubice jeho pořadatel Pavel Stara.

Uplynulých sedm ročníků akce ukázalo, že má smysl, aby desítky klubů nabídly svůj sport dětem v malebném prostředí parku Na Špici.

A tak i letos během druhého srpnového týdne začne Sportovní park, který potrvá devět dní. Na soutoku se představí více než 60 sportovních klubů, konat se budou turnaje, běžecké soutěže i kulturní akce. „Sportovní park návštěvníky rozpohybuje, dětem pomůže k objevení nového sportu,“ řekl Petr Mazánek z pořadatelského týmu.

Akce se letos koná od 5. do 13. srpna. Zapojené kluby se budou po třech dnech střídat na 24 stanovištích, návštěvníci mohou přijít opakovaně a vyzkoušet pokaždé jiné sporty. „Jsem rád, že sportovní kluby s naší akcí počítají, rezervují si na ni čas,“ uvedl Pavel Stara s tím, že akce klubům pravidelně pomáhá získávat nové členy.

Své vědecké ukázky tam bude mít Univerzita Pardubice. Složky IZS si připravily rozsáhlejší prezentace, divákům ukážou záchranu tonoucího a vyproštění zraněného řidiče z automobilu. Mezi doprovodné akce patří fotbalový turnaj, charitativní běh, pořádají je sponzoři akce.

Suchou nohou přes Labe

Ve čtvrtek 10. srpna pak do parku dorazí služební psi a koně městské policie. „Strážníci opět dokážou, že jejich psi jsou skvělí parťáci, se kterými není radno si zahrávat, a jejich koně se čelem postaví k tomu, že se v případě zásahu v terénu nebojí hluku, dýmu ani rychlých pohybů,“ uvedl Mazánek, jenž láká i na loni zařazenou novinku v podobě běhu Suchou nohou přes Labe.

Sportovní park

5. až 13. srpna 5. 8. Zažij město (den Služeb města Pardubic), vyjížďka na paddleboardech v rámci oslav Holandského roku na Chrudimce 6. 8. Gladiátor Race Pardubice, překážkový běh, Pardubice na bruslích, vyjížďka ulicemi města 8. 8. Den s IZS, ukázka záchranných akcí 9. 8. Edera cup, fotbalový turnaj pro příměstské tábory, Foxconn Run, charitativní běh 10. 8. Den s Městskou policií Pardubice, ukázka výcviku služebních psů a koní, soutěž ve veslování na trenažérech 11. 8. Běh Suchou nohou přes Labe 12. 8. Friends Fest, multižánrový festival plný Ameriky na dostihovém závodišti, Barvám neutečeš, běh s hromadným startem barevnými zónami v parku Na Špici 13. 8. Pohádka v podání Týbrďo divadla, Jdeme do finále s Mixle v piksle Pozn.: Akce se koná v parku Na Špici

„Tato akce nebude chybět ani letos, koná se v pátek 11. srpna. Účastníci budou mít za úkol překonat 60 metrů dlouhou lávku, která bude sestavena z plovoucích panelů, v co nejlepším čase. Startovat se bude ze břehu od koupaliště na Cihelně směrem na molo nedaleko griloviště v parku Na Špici. Sobota pak bude hrát všemi barvami, čeká nás běh parkem s názvem Barvám neutečeš. Neděle bude lákat na divadélko pro děti a do finále půjdeme s Mixle v piksle,“ dodal manažer projektu Petr Mazánek.

Město pořádalo poprvé Olympijský park v roce 2016, byl v termínu letních olympijských her v Brazílii. Akce byla hodně navštěvovaná. Následující rok proto radnice začala organizovat Sportovní park, koná se jeho sedmý ročník. Dohromady se sportovní aktivity v parku Na Špici konají poosmé. Park navštíví každoročně desetitisíce lidí. Podobná akce, která se inspirovala olympijským parkem, se koná také v Plzni.

Město Pardubice má na Sportovní park licenci, kterou propůjčuje společnosti Deep Vision, která ji pak organizuje. Radnice jí poskytuje 1,25 milionu korun ročně, dalších 600 tisíc korun je grant pro sportovní kluby, aby si mohly obnovit sportovní vybavení.

„Jakákoliv koruna, co se dá do podpory sportu, je prospěšná. Je to neuvěřitelný počin, jsme na něj opravdu pyšní. Sportovní park jako první začal propagovat i jiné akce, dělat balíčky. Ze 60 až 70 procent sem přijíždějí lidé odjinud, což má dopad na ubytování, restaurace, jsou plné kavárny,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

I díky dotaci města se děti z Pardubic dostanou k hracím kartám, na které si zaznamenávají splněná stanoviště, za zvýhodněné ceny. Do škol a školek jich putovalo více než 2 800.

„I letos budeme sbírat body na hrací kartu – díky ní mohou děti sbírat záznamy o zdolání disciplín. Za dvanáct obdrží diplom a za zvládnutí šestnácti disciplín medaili. Hrací karty jsou v předprodeji v Decathlonu, program zájemci najdou od poloviny června na www.sportovnipark.cz a na Facebooku akce,“ řekla mluvčí projektu Alexandra Tušlová.