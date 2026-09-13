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Sklopné koše, sítě a tři hřiště. Pardubický kraj nechce stavět tělocvičny jen pro školy

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  8:34
Pardubický kraj už nechce stavět malé tělocvičny. U nových sportovišť chce větší haly, které vedle škol využijí také sportovní kluby. Tak jako v právě otevřené hale v Letohradě.

Studenti letohradského učiliště od nového školního roku nebudou muset na hodiny tělesné výchovy absolvovat půldruhého kilometru dlouhou cestu do tělocvičny v areálu průmyslové školy. Pardubický kraj na příjezdu do Letohradu z Ústí nad Orlicí otevřel za 113 milionů korun novou sportovní halu, kterou odpoledne využijí i sportovní kluby.

Rozvrhnout hodiny tělocviku na letohradské průmyslovce a tamním učilišti byl vždy tak trochu hlavolam. Maturitní i učební obory se musely vejít do jediné tělocvičny v Komenského ulici, která je od učiliště poměrně daleko.

Nová tělocvična v Letohradě nabízí kromě sportoviště a zázemí i 200 míst pro diváky. (2. září 2026)
Nová tělocvična v Letohradě nabízí kromě sportoviště a zázemí i 200 míst pro diváky. (2. září 2026)
Nová tělocvična v Letohradě nabízí kromě sportoviště a zázemí i 200 míst pro diváky. (2. září 2026)
Nová tělocvična v Letohradě nabízí kromě sportoviště a zázemí i 200 míst pro diváky. (2. září 2026)
11 fotografií

„Byl vůbec zázrak, že se nám tam podařilo všechny skupiny vměstnat. Některé byly navíc větší, než by bylo pro děti při tělesné výchově prospěšné,“ říká Jiří Štěpánek, ředitel Průmyslové střední školy, se kterou učiliště tvoří jednu školu od roku 2000.

Dlouholetý problém dvou odloučených areálů se podařilo vyřešit výstavbou nové tělocvičny v Ústecké ulici. Pardubický kraj se rozhodl, že přestože hala vzniká především pro potřeby školy, nepostaví malou tělocvičnu použitelnou jen pro školní výuku. Postaví sice dražší, ale využitelnější halu s parametry umožňujícími hru všech míčových sportů.

„Přijali jsme strategii, že pokud budeme stavět sportoviště, nebudeme stavět standardní tělocvičny v malých rozměrech. Chceme, aby hala mohla být využívána nejrůznějšími sportovními kluby. Jde spíš o doplňkovou činnost, na druhou stranu pro nás velice podstatnou, protože chceme, aby hala měla také ekonomiku,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

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Proto kraj halu postavil ve standardu 25 krát 45 metrů a výškou devět metrů. Takové parametry podle hejtmana umožňují provoz prakticky všech běžných míčových sportů. Výjimkou jsou jen některé vrcholové soutěže, například volejbal na nejvyšší evropské úrovni, kde jsou požadavky na výšku ještě vyšší.

„Nechceme, aby se za několik let ukázalo, že je potřeba halu přistavovat nebo zvětšovat. Takové projekty se potom výrazně prodražují,“ dodal Netolický.

Letohradská hala stála celkem 113 milionů korun. Z rozpočtu Pardubického kraje šlo přibližně 102 milionů, dalších více než 11 milionů na vnitřní vybavení haly a úpravy okolí přidalo město Letohrad.

Sen mnoha generací

Podle starosty Letohradu je nová sportovní hala s hledištěm pro 200 diváků velkým přínosem pro celé město.

„Dnešním dnem se splnil sen mnoha generací sportovců a jsem přesvědčen, že hala bude otevřená od rána do večera, a to jak ve všední dny, tak i o víkendech. Tady je tolik sportovních organizací, že tělocvična Spartaku nestačila. Některé kluby musely jezdit do okolních měst, aby mohly trénovat,“ vítal nové kryté sportoviště starosta Petr Fiala ve městě s biatlonovým areálem, třemi fotbalovými hřišti, hokejbalovým areálem a tenisovými kurty.

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Jednou z největších předností haly je její variabilita. Velký prostor lze pomocí stahovatelných sítí rozdělit na tři samostatná sportoviště, což se hodí zejména při trénincích.

„Při tělocviku může učitel rozdělit žáky podle výkonnosti. Každý pak dostane větší prostor a může se sportu věnovat intenzivněji. K centrálnímu kurtu jsou zde i sklápěcí basketbalové koše, další basketbalové koše jsou napříč haly. Dále lana na šplh, tyče na šplhání, hrazdy, kruhy a žebřiny,“ popisuje vybavení plnohodnotné tělocvičny ředitel školy.

Jak energeticky náročný bude provoz tělocvičny opláštěné sendvičovými panely, ukážou až následující měsíce.

S pronájmem haly pomůžou klubům dotace

Škola už nastavila ceny pro sportovní kluby, se kterými by se mohla rozdělit o využití haly zhruba půl na půl.

Za hodinu pronájmu ve všední den zaplatí 800 korun, o víkendu 1 200 korun. Vedení města deklarovalo, že klubům pomůže náklady na nájem pokrýt prostřednictvím dotačních titulů. Nájemné má zároveň pokrýt část nákladů spojených s provozem.

Podobně jako v Letohradu kraj plánuje za 92 milionů korun přistavět tělocvičnu ke gymnáziu v Žamberku. Stavba by měla začít v září. Už v minulosti přispěl 40 miliony korun na stavbu sportovní haly v Lanškrouně, za což získal spoluvlastnický podíl a možnost jejího využití pro své střední školy, především gymnázium.

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