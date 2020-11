Chrudim zrekonstruuje sportovní halu, rozhodli zastupitelé

Nikdo však zatím neumí říct, zda se do této investice město opravdu pustí. Pokud by státní dotaci Chrudim nezískala, dost možná by celý plán padl.

„Doufáme, že dotace dopadne, pokud ne, klonil bych se k variantě rok počkat a znovu žádat, pokud to technický stav budovy dovolí,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Sportovní halu na Tyršově náměstí v Chrudimi převzalo město v hodně zanedbaném stavu před deseti lety od Sokolů, kteří si s areálem nevěděli rady. A chrudimští politici na tom nebyli lépe. Měli hodně nápadů, jak nesourodou skupinu budov obnovit, výsledek nebyl žádný.



Předcházející zastupitelstvo Chrudimi se v roce 2017 přiklonilo k plánu nejdříve postavit novou sportovní halu u zimního stadionu a teprve poté opravit tu stávající na Tyršově náměstí.



Nová koalice ANO, Chrudimáků, Pirátů a ČSSD dospěla naopak k závěru, že bude výhodnější pořadí prohodit a jako první vložit velké peníze do starého sportoviště.



„Já bych rád, aby se nám to konečně povedlo, někde se začít musí,“ řekl Pilný.

První etapa vyjde na 84 milionů

Chrudim chce v první etapě provést rekonstrukci šaten, otevřít vstup z Opletalovy ulice, přistavět novou tělocvičnu nad stávajícími šatnami a opravit i zateplit hlavní halu. To vše by mělo stát minimálně 84 milionů korun. V ideálním případě by město na to mohlo obdržet čtyřicetimilionovou dotaci od Národní sportovní agentury.

Podklady pro dotaci bude mít město nejdříve příští rok na podzim. Stavět by mohlo, když půjde vše dobře, až na podzim roku 2022. Kdy přijdou na řadu další dvě etapy, včera nikdo neřekl. Nebylo to zmíněno ani v materiálu, který dostali zastupitelé. Vedle haly je nutné totiž opravit vlastní sokolovnu a poté Tyršův dům.

„Zkusíme první etapu, uvidíme, jak se nám dotačně bude dařit, uvidíme, jak budou finance. Pustil bych se do dalších etap pokud možno hned poté,“ řekl Pilný.

Jeho postoj kritizoval bývalý starosta Chrudimi Petr Řezníček (SNK ED). „Je to bianco šek pro rozvrtání starého baráku, aniž bychom se dopracovali k něčemu, co by odpovídalo významu města Chrudim a sportům, které tam probíhají,“ řekl Řezníček.

Další úskalí chystaného plánu spočívá v tom, že není zřejmé, kam by se na déle než rok uchýlili sportovci v Chrudimi. Hala totiž nemá žádnou alternativu. „Výpadek pro sportovce by byl od října 2022 do listopadu 2023, o dalších etapách by se rozhodlo následně,“ uvedl místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

„Bude to velký zásah pro všechny spolky, které tam jsou,“ uvedla zastupitelka SNK ED Šárka Trunečková. Částečně nahradit prostory v hale by mohly tělocvičny chrudimských základních i středních škol, další variantou je postavit montovanou či nafukovací halu.



„S krajem dojednáváme možnost postavení montované haly u gymnázia,“ řekl starosta František Pilný.

Současný vzhled sportoviště pochází z let 1972 až 1975, kdy tehdejší režim spojil krásnou budovu sokolovny z roku 1892 a Tyršův dům z roku 1898 do jednoho sportovního komplexu s novou a tehdy moderní halou.