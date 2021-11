Oprava chrudimské sportovní haly musí počkat, chybělo „slohové cvičení“

Chrudim chce ze sportovní haly na Tyršově náměstí udělat s pomocí státní dotace moderní sportoviště. První ze tří etap by podle projektantů měla stát 115 milionů korun.



Město chtělo letos na podzim získat od Národní sportovní agentury čtyřicetimilionovou dotaci, bez níž rekonstrukci nespustí. Práce v září příštího roku nakonec ale nezačnou, protože město o dotaci nežádalo. Nemělo totiž zpracovaný plán rozvoje sportu schválený zastupitelstvem.

„Je asi naše pochybení, že jsme ten dokument neměli. Těch koncepcí musíme dělat velké množství a mám zkušenost, že pro fungování města nejsou vůbec potřeba,“ říká starosta Chrudimi František Pilný (ANO).



Vysvětluje, že když sportovní dotace rozdělovalo ministerstvo školství, plán rozvoje povinnou přílohou nebyl. Podle podmínek dotačního programu Národní sportovní agentury však dokument, který je jen jakýmsi slohovým cvičením, už nutný je. Navíc agentura podle starosty zkrátila termín pro odevzdání žádostí o dotace.

Chrudimský opoziční zastupitel Roman Málek (KDU-ČSL) je přesvědčen, že jde jen o výmluvu vedení města. „Ve skutečnosti zjistili, že na tu dotaci nedosáhnou. Kompletně podcenili přípravu. Pokud jde o koncepci, všechny podklady k ní město má. To není diplomka ani bakalářka, mohli si to rychle obstarat,“ uvedl Málek.

Stavba začne nejdříve v lednu 2023

Město bude žádat o dotaci příští rok. Nejdříve musí mít plán rozvoje sportu, za jehož sepsání zaplatí 131 tisíc korun. Město vyzvalo v pondělí obyvatele, aby vyplnili dotazník s otázkami týkajícími se sportování v Chrudimi. Šetření má sloužit k tvorbě nového dokumentu.

Pokud příští rok Chrudim peníze získá, začne stavět nikoliv v září, jak původně plánoval, ale v lednu 2023. Práce podle starosty skončí v červnu 2024.

Roman Málek je ale přesvědčen, že dotaci Chrudim nezíská, prý kdo nepodá žádost v prvním kole, bude mít smůlu, přednost dostanou ti rychlejší.



„Vzhledem k tomu, že se má opravit jen část sportovní haly, ani ne ta hlavní část, je možná lepší, že nic neudělají. Alespoň nezadluží město kvůli rekonstrukci, která je nedomyšlená,“ míní Málek.



„Žádost jsme ještě nepodali, takže se neodvažuju tipovat, zda dotaci dostaneme nebo ne. Jak jsme studovali zadání, je to přesně náš případ,“ ujišťuje Pilný.

Současný vzhled sportoviště pochází z let 1972 až 1975, kdy tehdejší režim spojil krásnou budovu sokolovny z roku 1892 a Tyršův dům z roku 1898 do jednoho sportovního komplexu s novou, tehdy moderní, halou.

Sportovní halu převzalo město od sokolů před jedenácti lety v hodně zanedbaném stavu. Chrudimští politici od té doby přišli s mnoha nápady, jak nesourodou skupinu budov obnovit, ale žádný se neujal. Předcházející zastupitelstvo Chrudimi se v roce 2017 nakonec přiklonilo k plánu nejdříve postavit novou sportovní halu u zimního stadionu a teprve poté opravit tu stávající na Tyršově náměstí.

Nová koalice ANO, Chrudimáků, Pirátů a ČSSD vzešlá z voleb v roce 2018 pořadí obrátila a jako do první chce vložit velké peníze do starého sportoviště. V první etapě je v plánu rekonstrukce šaten, vstup z Opletalovy ulice, přístavba nové tělocvičny nad stávajícími šatnami a oprava i zateplení hlavní haly. Teď už je však zřejmé, že v tomto volebním období, do podzimu 2022, stavba nezačne.