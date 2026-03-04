Levnější by byla nová. Hala, kterou nákladně opravují, je zralá spíš na demolici

Na téměř 200 milionů korun nakonec vyjde oprava basketbalové haly na pardubické Dukly. Ukazuje se totiž, že je v mnohem horším stavu, než radnice předpokládala. Oprava se tak ukazuje jako nepříliš efektivní cesta. Kdyby mělo město přesnější informace o technickém stavu budovy, nejspíš by přistoupilo k bourání a stavbě nové haly. Z té původní totiž nyní zbylo jen pár zdí.
„Basketbalová hala je ze sedmdesátých let a byla postupně dostavována z různých materiálů a konstrukcí dostupných v tehdejší době. Stavba se tak musí vypořádat s okolnostmi týkajícími se nevyhovujících nebo chybějících konstrukcí. Vše se u takto starých budov nedá bohužel odhalit dopředu sondami a stavebně-technickým průzkumem,“ uvedla mluvčí města Pardubice Ivana Dolanová.

Miliardový projekt Dukla sportovní startuje, začne přestavbou staré haly

V hale se hrál basketbal déle než 50 let. V polovině 80. let tam také Pardubice získaly svůj dosud jediný mistrovský titul. Ovšem pro nejvyšší soutěž už sportoviště přestalo stačit, a tak se liga přesunula do haly na Dašické ulici. Stará hala tak fungovala hlavně pro tréninky, takže vznikl plán, že na úkor už zbytečného hlediště se postaví dva kurty vedle sebe.

„Součástí modernizace haly je také nové zázemí – posilovna, regenerační a wellness část, ubytování pro sportovce, občerstvení i galerie pro návštěvníky,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Slovo modernizace není na místě

Jenže slovo „modernizace“ není úplně namístě. Staví se spíše úplně nová budova. „Největší problém se ukázal při demontáži stropních podhledů, kdy byl na střešní konstrukci zjištěn nevyhovující stav nosné ocelové střešní konstrukce. U ní byly vidět velké známky degradace materiálu a po posouzení statikem bylo rozhodnuto o vybudování nové střešní konstrukce, což se podařilo provést s minimálním dopadem na časový program stavebních prací,“ uvedl projektový manažer Vít Vojta z magistrátu, který město na stavbě zastupuje spolu s technickým dozorem investora.

Horší už je, že zmíněné potíže mohou i za stále vyšší cenu opravy budovy. „Zřejmě by bylo levnější postavit novou halu. Bohužel teď už není cesty zpět. Musíme uvolnit peníze navíc,“ uvedl třeba zastupitel za ODS Jan Mazuch.

Ty stavbaři využijí na úpravy související s novou střešní konstrukcí, doplnění stropních podhledů, změny elektroinstalace a osvětlení.

„Zastupitelstvo už uvolnilo 13,95 milionu korun nad rámec schváleného rozpočtu, kdy zapojujeme nevyčerpané peníze z loňského rozpočtu města, abychom dokončili dílo v odpovídajícím rozsahu a kvalitě, a nemuseli v příštích letech provádět další stavební úpravy. Tato kompletní rekonstrukce výrazně rozšíří možnosti využití celé haly,“ uvedl Rychtecký.

Ovšem dobrou zprávou je, že by se stavba neměla nijak zásadně zbrzdit a po prázdninách by se do haly měli vrátit mladí basketbalisté. „Cílem je mít halu v provozu na podzim letošního roku tak, aby mládežnické basketbalové týmy a akademie mohly zahájit sezonu v nových prostorech a na dvou tréninkových hřištích,“ dodal náměstek.

Součástí řešení jsou i úpravy rozvodů tepla a vody, změny konstrukce podlahy nebo příprava zázemí pro televizní přenosy.

„Rozhodli jsme se také ještě více investovat do úspornějšího a ekologičtějšího provozu, což spočívá v optimalizaci vytápění a větrání včetně přípravy na budoucí výkonnější fotovoltaickou elektrárnu. Na střeše budou instalovány fotovoltaické panely, které pomohou snížit budoucí náklady za energie. Výraznější modernizací projde také balneo a wellness zázemí, kde budou nové technologie a upraveny dispozice tak, aby odpovídaly současným hygienickým normám a mohly sloužit odpovídajícím způsobem regeneraci sportovců,“ řekl primátor města Jan Nadrchal z ANO.

