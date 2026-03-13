Pardubická třída Míru čeká na další opravu, soud po 11 letech nerozhodl ani o té první

Milan Zlinský
  9:41
Je to přesně 11 let, co skončila oprava hlavní pardubické ulice. Třída Míru se ovšem už stihla znova rozpadnout, aniž by lidé věděli, kolik město za rekonstrukci mělo vlastně zaplatit. Soud o cenu díla mezi radnicí a Synerem nebere konce.
Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...

Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...
Pardubická třída Míru má novou dlažbu. (26. června 2023)
Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...
Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...
19 fotografií

„Je to strašné, jak u nás pomalu funguje justice. Stále to není rozhodnuté a zřejmě se to nestihne ani do konce volebního období. My už ulici musíme znova celou opravit, a stále nevíme, kolik nás stála ta první přestavba,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Problémy se přitom rýsovaly už při slavnostním otevření ulice v dubnu 2015. Na sociálních sítích například kolovaly fotografie, na kterých bylo vidět, jak byla dlažba zvlněná. „Nová trať pro BMX je otevřena,“ komentovali lidé fotky, a s nadsázkou tak přirovnávali opravenou ulici k bikrosové trati.

Politici zpočátku omlouvali stav dlažby i to, že se okamžitě zamastila a nešla vyčistit. Ovšem už na konci zmíněného roku se vyskytl další problém. Šlo o konečnou cenu díla. Liberecká firma Syner nebyla schopná se s radnicí domluvit. Vedení stavební společnosti začalo tvrdit, že město Pardubice zaplatilo přesně o 11 354 289 korun méně, než byla skutečná cena stavby.

Pardubická třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň

„Společnosti Syner je zmíněná částka protiprávně zadržována a město bez legitimního právního důvodu odmítá tuto částku uhradit,“ napsali v doporučeném dopise všem pardubickým zastupitelům jednatelé společnosti Syner Martin Borovička a Robert Špott.

Magistrát v čele s tehdy novým primátorem Martinem Charvátem oponoval, že zaplatil za všechny práce, které dělníci na ulici skutečně udělali, a tím pádem nemůže poslat více než 88 milionů korun. „Dokud o tom nerozhodne soud, nic platit nebudeme. Co společnost Syner skutečně postavila, to jsme zaplatili. Firma ale požaduje zaplatit i věci, které vůbec nezrealizovala,“ sdělil tehdy Martin Charvát.

Spor se táhne od roku 2015

Jako příklad uvedl, že oproti původnímu projektu se například nevykopávaly staré vodovodní trubky. „A takových položek je více. Hlavní problém je v tom, že Syner vnímá dílo jako celek, ale my chceme zaplatit jednotlivé skutečně provedené položky. Ostatně nic jiného jako správci veřejných peněz ani dělat nemůžeme,“ doplnil na konci roku 2015 tehdejší primátor Charvát a je zajímavé, že stejná slova zopakoval na konci února u okresního soudu, který řeší kauzu parkovacího domu. Bývalý politik z hnutí ANO případem Syner vysvětloval svou opatrnost při jednání se společností Porr, která „parkhaus“ za zhruba 350 milionů korun stavěla.

S podivem však je, že za dlouhých jedenáct let se situace nijak zásadně neposunula. Jen zřejmě obě strany prosoudily už více než oněch 11 milionů, o které na začátku kauzy šlo.

Z pardubické třídy Míru by mohla brzy úplně zmizet doprava

„Spor se dostal k soudu, kde proběhlo několik kol. Soudy zkoumají, zda šlo o smlouvu s pevnou cenou a jaký vliv měly změny v průběhu stavby na konečné vyúčtování. Ačkoliv se město snažilo o mimosoudní dohodu, spor skončil v dlouholetém právním kolečku. V tuto chvíli se čeká na rozhodnutí pardubického okresního soudu,“ uvedl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

A aby paradoxů nebylo málo, město se musí do opravy bulváru pustit znovu. Dlažba se totiž pod koly trolejbusů vlastně rozpadla, přesně tak, jak před opravou predikovali i na iDNES.cz odborníci ze stavebnictví. „Musíme udělat plošnou opravu, stejně jako už jsme udělali ve Sladkovského ulici, kde dlažbu nahradil beton. Pustíme se do toho poté, co opravíme náměstí Republiky. Obě akce není možné dělat najednou,“ řekl primátor Jan Nadrchal.

Ovšem do té doby musí být hlavně cyklisté na ulici opatrní. Trolejbusy sice už po ulici nejezdí, ale stejně po každém větším dešti nebo mrazu vznikají mezi dlaždicemi nebezpečné díry. „Pořádnou opravu potřebuje i zbývající část třídy od ulice Sladkovského po náměstí Republiky. Zvláště před kavárnou Bajer je stav dlažby už katastrofální. Město ale bohužel plánuje opravu nejdříve v roce 2028 nebo 2029 v návaznosti na úpravy náměstí Republiky,“ dodal Petr Klimpl.

5. prosince 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert...

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

S milionem čekala na kurýra, katastrofu podvedená žena odvrátila v poslední chvíli

Ilustrační snímek

Na otřepaný trik málem naletěla žena z Hradce Králové, kterou podvodník zmanipuloval legendou o ohroženém účtu. Tvrdil jí, že je bankéř a že si jejím jménem někdo zkoušel půjčit peníze. Pak ji...

Pardubická třída Míru čeká na další opravu, soud po 11 letech nerozhodl ani o té první

Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...

Je to přesně 11 let, co skončila oprava hlavní pardubické ulice. Třída Míru se ovšem už stihla znova rozpadnout, aniž by lidé věděli, kolik město za rekonstrukci mělo vlastně zaplatit. Soud o cenu...

13. března 2026  9:41

Když vzniknou bytovky, přesuneme se jinam, reaguje na plány chrudimský hospic

Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce...

Pardubický kraj, který dal v minulosti 54 milionů korun na stavbu hospice v Chrudimi, označil za znepokojivé informace o jeho možném stěhování. Občanské sdružení Smíření, které jej provozuje, uvažuje...

12. března 2026  14:23

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Uprchlíci pomohli městským rozpočtům v kraji, přinesli miliony korun navíc

Ukrajinci v novém asistenčním centru v pardubické Reálce vyplňují nejdříve...

V roce 2021 po sčítání lidu zamířily demografické křivky řady měst v Pardubickém kraji prudce dolů, dnes je ale vše jinak. Příchod tisíců lidí z Ukrajiny městským rozpočtům nečekaně přinesl miliony...

12. března 2026  10:21

Zmatky v průjezdu jednosměrkou. Prohozené dodatkové tabulky pletly řidiče

Příjezd do Pichlovy ulice z ulice S. K. Neumanna se zákazem vjezdu. (11. března...

Nad zmatky v místní dopravě se podivovali obyvatelé Pardubic. V Pichlově ulici v části Višňovka byly chybně namontované dodatkové tabulky k dopravnímu značení, které tak mohly řidiče mást při vjezdu...

11. března 2026  15:48,  aktualizováno  12. 3. 10:04

Srážka vlaku s člověkem u Svitav na hodinu zastavila koridor mezi Prahou a Moravou

Pendolino Českých drah

Na koridoru mezi Prahou a Moravou byl v úseku mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou kolem poledne zhruba na hodinu přerušený provoz. Vlak tam srazil a usmrtil člověka. Informoval o tom policejní...

11. března 2026  12:25,  aktualizováno  14:07

S milionem čekala na kurýra, katastrofu podvedená žena odvrátila v poslední chvíli

Ilustrační snímek

Na otřepaný trik málem naletěla žena z Hradce Králové, kterou podvodník zmanipuloval legendou o ohroženém účtu. Tvrdil jí, že je bankéř a že si jejím jménem někdo zkoušel půjčit peníze. Pak ji...

11. března 2026  12:19

Levný nájem pro mladé. Pardubice rozdělí další byty za zlomek ceny, zájem je velký

Pardubice v posledních letech zažívají růst počtu obyvatel.

Pardubice spouští další ročník programu Startovací bydlení pro mladé lidi s novými pravidly. Program od roku 2015 pomáhá zájemcům získat první samostatné bydlení. Letos nabídne 25 nových bytů s...

10. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:31

Zápisy do školek jsou za rohem. Rodiče mohou být klidní, v Pardubicích je místa dost

ilustrační snímek

Příští týden začínají v Pardubicích zápisy do školek. A rodiče dětí, které mají trvalé bydliště v Pardubicích, mohou být klidní. Radnice v posledních letech navýšila kapacity, ale dětí se rodí čím...

10. března 2026  10:39

Po patnácti letech čekání končí. Pardubice budou mít nový úřad práce

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)

V Pardubicích letos patrně začne stavba nového úřadu práce za přibližně 450 milionů. Příprava projektu začala před 15 lety, ale opakovaně byl odkládán. Budova vznikne v areálu bývalých Masarykových...

9. března 2026  15:59

Lepší parkování u koupaliště do začátku léta? Město vyjde na dva a půl milionu

Zatím lidé u největšího pardubického koupaliště parkovali na louce. Město...

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde auta zatím parkovala na louce. Řidičům, kteří v lokalitě často dostávali pokuty za to, že stáli na „zeleni“ by se...

9. března 2026  10:43

Karviná - Pardubice 1:2, hosté rozhodli před pauzou a jsou v prostřední skupině

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Na senzační postup do semifinále poháru karvinští fotbalisté nenavázali, ve 25. ligovém kole podlehli na domácím hřišti Pardubicím 1:2. Hosté se v tabulce vyhoupli do prostřední skupiny, o triumfu...

8. března 2026  18:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.