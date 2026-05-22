Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Autor:
  10:36aktualizováno  10:53
Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici jedna ze studentek, se zdejší studenti a kantoři pomalu vzpamatovávají. Škola kvůli události přerušila maturitní zkoušky. Pietní místo v areálu navštívil také premiér Andrej Babiš.

„Zadrženého muže jsme obvinili z provinění vraždy,“ uvedli dnes v půl jedenácté policisté na síti X.

„Vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace,“ dodali.

V Pardubicích lidé vytvořili pietní místo u průmyslové škole chemické v Poděbradské ulici. (21. května 2026)
V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové škole chemické v Poděbradské ulici. (21. května 2025)
Za činem podle tvrzení studentů, s nimiž redakce v den neštěstí mluvila, stojí mladík ze čtvrtého ročníku, jenž pobodal o dva roky mladší dívku, která se s ním rozešla. Osobní problémy ve vztahu jako důvod útoku zmínil také hejtmana Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Před školou už ve čtvrtek večer vzniklo improvizované pietní místo, na které až do nočních hodin lidé chodili se svíčkami. Během pátečního dopoledne se ke škole spontánně trousili jednotlivci i skupinky zjevně otřesených studentů. Ti dnes mají vyhlášené ředitelské volno. Nikdo z nich se nechtěl k činu vyjadřovat, jelikož to co by na adresu pachatele řekli, není publikovatelné.

Pietní místo dopoledne navštívil i premiér Andrej Babiš, který má dnes program v Pardubicích. Už ve čtvrtek na síti X vyjádřil soustrast pozůstalým zavražděné dívky. „Je mi strašně líto mladého života, který dnes odpoledne v Pardubicích ukončil šílený a nepochopitelný čin. Myslím na rodinu, přátele a všechny pozůstalé a vyjadřuji hlubokou soustrast,“ napsal.

Přerušené maturity

Vedení školy na webových stránkách vydalo prohlášení, v němž vyjadřuje soustrast rodině i všem, kterých se tato tragická ztráta dotkla.

Incident také narušil čtvrteční průběh ústních maturitních zkoušek, které byly i pro dnešek zrušeny. Kdy budou schváleny nové termíny, není zatím jasné.

„Rozhodnutí padne během dneška. Do školy má dnes přijet ředitel krajského odboru školství. Budeme se snažit, aby náhradní termíny byly co nejkomfortnější pro studenty a v maximální míře mohli studenti počítat s tím, co bylo naplánováno,“ řekl bez upřesnění konkrétnějších termínů zástupce ředitele školy Jiří Kraus.

Na škole s pěti maturitními a dvěma nástavbovými obory absolvuje zkoušku z dospělosti 240 studentů. Podle ředitelky školy Markéty Tefrové se přerušené ústní maturitní zkoušky netýkají celých tříd. „Ze včerejška se to týká pár lidí a dnes se několika málo žáků. Nechceme vyvolávat žádnou paniku,“ uvedla ředitelka.

Nic jsme nepodcenili, namítá ředitelka

Podle informací, které server iDNES.cz získal ze zdrojů blízkých škole, se na škole po nástupu nové ředitelky zredukovaly finanční zdroje na psychologickou intervenci, prevenci a školního psychologa. Toto tvrzení však ředitelka odmítla.

„Jsou to lži. Nevím odkud to máte a na komentáře na sociálních sítích nebudu reagovat,“ řekla pohnutým hlasem ředitelka Tefrová s tím, že ještě dnes škola na webových stránkách zveřejní možnost další psychologické pomoci, neboť se podle jejích slov tragédie týká velkého množství lidí.

Už ve čtvrtek škola pro školáky, jejich rodiny i zaměstnance zprostředkovala psychologickou pomoc prostřednictvím krizových Linek bezpečí pro děti a mladé lidi 116 111 a Linek první psychické pomoci pro dospělé 116 123.

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

Policisté večer potvrdili, že napadená studentka svým zraněním v nemocnici podlehla. Ve stejný okamžik se na webu chemické školy objevilo vyjádření školy, v němž vedení školy na dnešek zrušilo maturitní zkoušky a vyhlásilo ředitelské volno. „Maturitní zkoušky plánované na zítřek jsou zrušeny a pro žáky vyhlašujeme ředitelské volno. O dalším provozu školy a o náhradním termínu budeme informovat prostřednictvím našich oficiálních kanálů,“ stojí v prohlášení.

Už ve čtvrtek policisté a záchranáři poskytovali některým studentům, kteří byli po incidentu evakuování na hřiště školy, psychologickou pomoc.

„Nikdo do hlavy nevidí“

Proč student posledního ročníku brutálně pobodal dívku, nikdo nechápe. Podle psychologa a soudního znalce Jana Laška nejde podobným útokům úplně předcházet. „To je naivní představa, že naše profese tohle odhadnou. Je to spíše v hlavě jedince. Jsme schopni se leccos dozvědět o duši a duševních stavech jedince, ale často se bohužel důležité dozvídáme až po,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Jan Lašek.

Bezpečnostní prohlídka školy za účasti pyrotechniků probíhala zhruba do šesti hodin večer.

K tragickému napadení jedné ze studentek došlo v těsné blízkosti školy ve čtvrtek kolem 14. hodiny. Podle studentů došlo v areálu školy k partnerskému sporu, kdy mladík pobodal dívku, která se s ním rozešla. „Před školou kluk pobodal holku. Byl to někdo ze školy,“ řekl jeden ze studentů, který opouštěl hřiště a nechtěl uvést své jméno.

Další ze studentů potvrdil, že šlo o mladíka a dívku střední chemické školy. „Ona chodila snad do druhého ročníku, on do čtvrťáku. Pobodal ji prý poměrně vážně a ještě ohrožoval lidi kolem,“ dodal.

