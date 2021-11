Česká firma parazitovala na úspěchu Krtkova dortu, uznal soud žalobu

„Bylo jednoznačně dokázáno, že Krtkův dort byl na trh uveden před dvaceti lety a od té doby je prezentován a podporován velmi silnou reklamní kampaní. Výrobek je pro žalobce příznačný, má na něj i ochrannou známku,“ uvedla v zatím nepravomocném rozsudku soudkyně Miroslava Fuksová.

Podle ní Labeta na Krtkově dortu parazitovala se svým Drobeným dortem, který nápadně připomíná slavnější výrobek. Labeta je povinna jej přestat v této podobě prezentovat.

„Žalovaný se dopustil nekalé soutěže, parazituje na pověsti Krtkova dortu, a to jak typem obalu, tak vyobrazením dortu. Grafické znázornění loga má v podstatě shodnou barvu s logem žalobce,“ řekla Fuksová v odůvodnění rozsudku.



Soudkyně krajského soudu zkoumala jak obaly obou výrobků, tak receptury. V hlavním líčení se přehrávala také televizní reklama na známější Krtkův dort.



„Že parazitujeme? Přístup obrovské společnosti vůči nám menším ostatním je, že si chce diktovat podmínky, respektive chce být větší, než je. A my do jejich šablony nezapadáme, protože jsme řekli, že si to nenecháme líbit,“ tvrdí ředitel Labety Antonín Smrček. Stejný spor vypukl mezi oběma výrobci už před 20 lety. Zatím není známo, jak bude společnost postupovat dál.



Dr. Oetker patří mezi největší německé rodinné koncerny. V roce 2017 zahrnoval zhruba 400 firem a zaměstnával přes 30 000 lidí. Firma sídlící v Bielefeldu má v Česku továrnu na suché směsi v Kladně s 250 zaměstnanci.



Labeta byla v Dřenicích u Chrudimi založena v roce 1993. Specializuje se na výrobu sypkých ingrediencí a směsí na pečení a přípravu pokrmů vůbec. Dodává také polevy, topingy nebo tekutá ochucovadla.