Když vzniknou bytovky, přesuneme se jinam, reaguje na plány chrudimský hospic

David Půlpán
  14:23
Pardubický kraj, který dal v minulosti 54 milionů korun na stavbu hospice v Chrudimi, označil za znepokojivé informace o jeho možném stěhování. Občanské sdružení Smíření, které jej provozuje, uvažuje o jeho přesunu jinam kvůli sporu týkajícím se plánované stavby bytových domů v sousedství.
Fotogalerie4

Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce 2009. | foto: David Půlpán, MF DNES

Pardubický kraj přiznal, že nemá způsob, jak do sporu zasáhnout. „Rozvoj paliativní péče, a to jak zdravotní, tak i sociální, je v poslední době jednou z priorit Pardubického kraje. Proto nás velmi znepokojuje situace kolem budoucnosti tohoto hospice v Chrudimi,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

„Velmi si vážíme práce a služeb, které odvádí a na které máme velmi pozitivní ohlasy,“ dodal.

Občanské sdružení Smíření odmítá plánovanou výstavbu bytových domů na sousedním pozemku, upozorňuje, že by narušila soukromí a klid pacientů.

Lidé chtějí umírat důstojně. Počet lůžek v hospicích roste, dost jich však není

V otevřeném dopise letos v lednu jeho zakladatelé varovali, že jsou připraveni hospic přesunout do jiného města Pardubického kraje, pokud zde byty vzniknou. Petici na obranu hospice a „proti masové bytové výstavbě“ podepsalo do dnešního dne 1 963 lidí.

Vznik nových bytových domů v sousedství hospice je možný, vychází to z územního plánu změněného v roce 2013. Developer Milan Kušta pozemky koupil v roce 2017, v otevřeném dopise uvedl, že od záměru nehodlá ustoupit.

Pobytový hospic občanského sdružení Smíření v Chrudimi je jediný svého druhu v Pardubickém kraji. Pardubický kraj měl velký zájem na jeho vzniku, podobné zařízení v kraji do té doby chybělo. „Proto jeho stavbu kraj podpořil v začátcích i finančně, v roce 2008 částkou 30 milionů korun a o rok později částkou 24,12 milionu korun,“ uvedl Šotola. Dodal, že od té doby Smíření žádné krajské dotace nepožadovalo.

Město ani kraj stěhování zabránit nemůže

Vedení města s oběma stranami jedná, ale jeho možnosti jsou omezené. Pokud developer splní všechny náležitosti, město mu nemůže zakázat stavět na pozemku, který mu patří a který je podle územního plánu určen pro bytovou výstavbu. Stejně tak nemůže město zabránit stěhování hospice. Určitou podmínku si však město v minulosti stanovilo.

4 fotografie

„Město Chrudim darovalo hospici pozemek a pět milionů korun na výstavbu se závazkem, že pokud by měl být na prodej, jsou povinni pozemek vrátit za korunu zpět,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Šotola i Pilný doufají, že hospic bude fungovat dál jako dosud. „V tomto případě nemáme jako kraj žádné faktické pravomoci, ale věřím, že se v Chrudimi všichni aktéři nakonec dohodnou na nějakém přijatelném řešení, které neohrozí působení tohoto dobře zavedeného hospice na stávajícím místě,“ uvedl Šotola.

Pilný mluví podobně. „Snažím se s oběma stranami komunikovat. A po dohodě se zástupci hospice připravujeme i společnou schůzku s Milanem Kuštou. Zkusíme najít nějaký kompromis,“ uvedl starosta.

Vstoupit do diskuse

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
