Napětí kvůli hluku z areálu. Obec sbírá podpisy proti muži, který nemůže spát

Obec Moravany buduje rekreační areál na břehu Duhového jezera už řadu let. V areálu je kiosek s občerstvením, posezení, hřiště na plážový volejbal, pódium pro kulturní akce i šatny. Několikrát ročně se zde konají hudební a společenské akce.
Pětkrát do roka zde platí obcí schválená výjimka, díky níž může při akci Staré pecky a fláky znít reprodukovaná hudba až do půl třetí ráno. Další tři akce mohou končit v jednu ráno. Podle vedení obce jde o dlouhodobě zavedené kulturní akce, které většina obyvatel podporuje.
Svým negativním postojem k dění v obci vylučujete z místní komunity nejen sebe, ale celou svou rodinu, což nejhůře ponesou Vaše děti. S tím souvisí i případná sousedská pomoc při potížích.