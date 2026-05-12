Překvapivě ovšem chybí jeden z tradičních klubů. Hokejové Dynamo majitele Petra Dědka se k iniciativě nepřipojilo.
„Je škoda, že se toho Dynamo neúčastní. Je to tak historicky. Určitě existují možnosti, jak spolupráci pardubických sportovních klubů ještě více prohloubit. Věřím, že se najde vhodná doba a pobavíme se o tom i se zástupci hokeje,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).
Magistrát nebyl přímo iniciátorem, podpisu ale poskytl zázemí. Dohoda by měla naplnit známý slogan, který město už roky používá. Tedy Pardubice – město sportu.
„Dlouhodobě bez problémů spolupracujeme s mnoha sportovními oddíly a kluby tohoto města, ale tato iniciativa tomu dává řád a přináší daleko pružnější možnost vzájemné dohody a koordinace v mnoha směrech,“ vyzdvihl Evžen Erban, ředitel závodu o zlatou přilbu. „Dá se říci, že všem jde o to, naplnit platnost hesla, že jsme městem sportu,“ doplnil Erban.
Člen dozorčí rady FK Pardubice a místopředseda představenstva společnosti Synthesia Daniel Tamchyna věří, že memorandum bude mít pozitivní efekt na utužení vazeb mezi pardubickými oddíly.
„Zároveň jde o otevřený dokument, který umožňuje budoucí zapojení dalších subjektů sdílejících stejné hodnoty a cíle — spolupráci v duchu vzájemného respektu, otevřenosti a odpovědnosti vůči Pardubicím a jeho obyvatelům,“ zdůraznil Tamchyna.
Spolumajitel basketbalového klubu Ondřej Joska zase akcentoval nutnost vytvářet adekvátní podmínky pro sportování mládeže.
„Kvalitní zázemí, trenéři, prostředí a inspirace jsou klíčové pro to, aby děti u sportu zůstávaly a měly šanci se rozvíjet. Podpora sportu by ale podle mě neměla být omezena jen na jeden klub nebo odvětví,“ konstatoval Joska, který proto vidí potřebu sdílet si zkušenosti.
Memorandum jako šance
Již nyní je běžnou záležitostí, že se kluby na svých zápasech vzájemně zvou na nadcházející domácí duely a snaží se předcházet termínovým kolizím. Konkrétně basketbalisté se pak dokázali výjimečným způsobem propojit nejen s jinými sportovními odvětvími, ale i s kulturou — letos, kdy slaví 70. výročí založení, uspořádali už 12. ročník akce Hrajeme spolu za Pardubice, jejíž součástí je koncert Komorní filharmonie. Ostatním tak jdou do značné míry příkladem.
Dostihový spolek zase často během mítinků na závodišti dopřává prostor představit se menším, méně známým sportům, na něž by jinak většina diváků pravděpodobně vůbec nenarazila.
„Memorandum vnímáme především jako šanci aktivně se zapojit do akcí našich partnerů a nabídnout lidem možnost poznat i jiné sporty, než na které jsou zvyklí,“ potvrdil Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku. „V tomto směru jde vlastně o určitý návrat k tradici, kdy se sport přirozeně prolínal a inspiroval napříč odvětvími. Věřím, že toto memorandum nebude jen formálním krokem, ale skutečně účinným nástrojem spolupráce, který naplní svůj potenciál naplno,“ uvedl Müller.
Memorandum potěšilo i primátora Nadrchala. „Jsem ale rád, že něco podobného vzniklo. Spolupráce mezi vámi je důležitá, protože všichni vytváříte atmosféru v Pardubicích. Fanoušci jsou jenom jedni, každý možná preferuje něco jiného, ale je potřeba s nimi pracovat,“ řekl primátor zástupcům sportovních organizací při podpisu.
„Velmi se mi líbí myšlenka, že fanoušek fotbalu může jít na basket, fanoušek Zlaté přilby na fotbal, fanoušek dostihů na Zlatou přilbu a naopak. Na tomto konceptu fungují i v zahraničí. Vnímám to jako první krok rozvoje a tak, že se tu rodí něco, co má potenciál,“ doplnil náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).