Josef Rataj, který je známý nejen svým „speed paintingem“ nebo originálními obrazy s neonovými prvky, veze na světovou výstavu hned dvanáct svých děl. Mezi nimi i obrazy z kolekce nazvané Woman in Me. Jeho výběr není náhodný, pop-art je podle něj styl, který Japonci milují.

„Expo je pro mě obrovská příležitost posunout se dál v mé tvorbě, ale také velká výzva. Zároveň je pro mě neskutečná čest reprezentovat Českou republiku. Vybral si mě soukromý sektor, který se výstavy sám účastní, a tím je to pro mě mnohem zajímavější. Takovou nabídku jsem vlastně vůbec nečekal,“ řekl Josef Rataj.

A právě jedno z děl, jež v Ósace při své návštěvě uvidí například i prezident Petr Pavel, má silné pardubické spojení. Rataj při jeho přípravě spolupracoval s talentovaným tvůrcem Kamilem Mertlem z Pardubic, který tvoří pomocí 3D tisku. Jejich společná práce teď míří až na druhý konec světa.

„Dílo, které vzniklo částečně v Pardubicích, inspirované ikonickou fotografií dělníků na traverze, bude stát v Japonsku vedle mých obrazů. Je to pro mě taková vzpomínka na dětství. Ten obraz nám visel doma, a když prostě nebylo všechno ok, představoval jsem si, jak nádherný výhled na New York asi museli mít. Byl to pro mě únik z reality,“ popsal Rataj své dílo, na kterém je uprostřed traverzy i vyměnitelná figurka a posadit si tam lze kohokoliv. Třeba klidně známou japonskou postavičku superhrdiny Astro Boy.

Nečekaná nabídka do Pardubic

Na Kamila Mertla dostal Rataj tip od restaurátorky, se kterou spolupracoval na projektu kostela v Chotěvicích v Podkrkonoší. Ten si pod svá křídla vzal Richard Krajčo s manželkou a částečně ho zdobí i Ratajův pop-art. Kostel se od běžných svatostánků výrazně liší kombinací starého umění s novodobým, a vytváří tak neobvyklý kontrast. Když se Rataj dozvěděl, že je Mertl navzdory svému hendikepu tak zapálený pro tvorbu, oslovil ho. Připravil si návrhy, které Mertl převedl do digitální podoby a následně vytiskl na 3D tiskárně. Rataj pak sochu dozdobil a připravil k další prezentaci.

„Kamil mě vnímá a chápe. Je vidět, že mu tahle tvorba dělá radost. I když máme občas nějaké spory kvůli práci, protože jsem na něj někdy zbytečně tvrdý, když chci mít svá díla perfektní, pro jeho píli si ho neskutečně vážím a jsem vždycky stoprocentně spokojený,“ dodal Rataj.

S Ratajem spolupracuje pardubický tvůrce už delší dobu, ale že jejich společné dílo zamíří až do Japonska, ho velmi překvapilo a potěšilo. „On má vždy spoustu nápadů typických pro jeho pop-artový styl, a pro mě je to výzva,“ uvedl 3D tvůrce Kamil Mertl. Dodal, že obvykle dělá spíš technické zakázky.

„Tohle je úplně jiná rovina. Víc kreativní, řekl bych. Když jsem ochrnul, dělal jsem původně ajťáka, ale tolik mě to nebavilo. Chtěl jsem dělat něco rukama, co bude mít smysl. A právě ten 3D tisk tomu šel naproti. Jsem moc rád, že naše společná tvorba to teď může ukázat celému světu. Navíc teď chystáme další projekt ve spolupráci s panem Krajčem a na ten se neskutečně těším,“ řekl Kamil Mertl.

Amerika a zase ta Amerika

Pro Josefa Rataje není účast na výstavách světového měřítka novinkou. Zúčastnil se mimo jiné prestižního veletrhu současného umění Art Basel v Miami a své obrazy vystavil i v Diamond Gallery v New Yorku. Amerika je mu blízká, proto se právě v Miami rozhodl prezentovat také své luxusní sedačky. Například sto let staré, nově potažené motivy jeho obrazů a kompletně zrenovované.

Účast Josefa Rataje, výrazného výtvarníka, který se nebojí spojovat svět umění, designu a technologie, do vize výstavy skvěle zapadá. A díky jeho propojení s pardubickým 3D tvůrcem bude na japonském pobřeží znít i malá, ale silná ozvěna z východních Čech.