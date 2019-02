Lidé už víc třídit nebudou. Hejtman navrhl pálit víc odpadu v cementárně

Už je to více než deset let, co se na východě Čech nahlas mluvilo o spalovně komunálního odpadu. Nejčastěji padalo jméno obce Opatovice nad Labem. Zdálo se logické, že by zařízení mohlo stát u velké tepelné elektrárny. Navíc blízko obou východočeských krajských měst.



Jenže politici narazili na odpor veřejnosti a v tichosti projekt odložili. Ovšem bumerang se brzy vrátí. Pokud se nezmění legislativa, města, jako jsou Pardubice nebo Hradec Králové, budou velmi rychle potřebovat své spalovny.

Nebudou totiž od roku 2024 moci vozit komunální odpad na skládky v míře, jak to dělají dnes.

„Dlouhodobě podporuji, aby se odpady bezhlavě neukládaly do skládek. Myslím si, že je potřeba se na komunální odpad podívat ze dvou klíčových parametrů. Zaprvé je potřeba maximálně recyklovat, město Pardubice touto cestou jde, nedávno jsme otevírali nový sběrný dvůr, který slouží k recyklaci odpadů. Zbytkový komunální odpad je pak potřeba využít,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Jasné je, že odpad lze nejlépe energeticky využít tak, že se spálí. Ovšem pochopitelné také je, že takové zařízení nechce mít nikdo za svým domem. I proto se proti spalovně v referendu jasně vyslovili občané Opatovic. Ovšem nyní, jak se začíná o konci skládkování více mluvit, nervozita v obci stoupá.

„Zatím nám nikdo z primátorů ani hejtmanů nezavolal, jestli by se o projektu dalo mluvit. Mojí povinností je výsledek referenda bránit. Stále je platné, a pokud by někdo chtěl začít něco podobného připravovat, musí přijít na obec, požádat o opětovné vyhlášení referenda, přesvědčit občany, aby přišli a případně přehlasovali platný názor,“ říká starosta obce Pavel Kohout s tím, že před 13 lety bylo proti 90 procent účastníků hlasování.

Co se týče názoru vedení Pardubického kraje, v Opatovicích nad Labem zatím mohou být v klidu. Podle hejtmana Martina Netolického by se u tamní elektrárny spalovna stavět neměla.

„V Opatovicích bych komunální odpad nepálil. Já bych byl určitě pro, aby se plně využila kapacita cementárny v Prachovicích, kde se odpad už pálí. Svoz odpadu tam může probíhat i po železnici, kapacita se může i navýšit,“ uvedl a přidal ještě jeden názor. Česká republika by podle něj omezení skládkování měla zatím o pár roků odložit.

Netolický: Nikdo po nás zatím konec skládkování nechce

„Rok 2024 jsme na sebe vymysleli sami. Evropská unie požaduje až rok 2030. Tady bych se nesnažil být papežštější než papež a změnu bych odložil. Stejně na ni není většina obcí vůbec připravená,“ dodal hejtman Netolický.

Nicméně je jasné, že vhodná lokalita pro spalovnu se bude hledat i v dalších letech, a zdá se pravděpodobné, že se pozornost bude obracet často do Opatovic.

„Z mého pohledu je spalování ideálním energetickým využitím odpadu. Je otázka, kde by bylo vhodné tento zdroj postavit. Nejlepší řešení vidím, když bude tento zdroj napojen na energetickou a zároveň tepelnou síť. Elektrárna Opatovice je ideální místo, kde by se mohl komunální odpad k energetickému využití zpracovávat,“ doplnil třeba primátor Pardubic Charvát.

Proti by přitom nebylo ani vedení firmy Elektrárny Opatovice. I ono si je dobře vědomo, že se ve východních Čechách bude těžko hledat vhodnější místo na likvidaci desítek tisíc tun komunálního odpadu ročně.

„Lokalita tomu přeje, protože máme veškeré napojení včetně dálnice nebo železniční vlečky. Nahrává tomu vše, ale spalovnu samozřejmě nelze postavit, pokud by města neřekla ano. Jestliže tuto myšlenku bude oblast Hradubic podporovat, pak jsme připraveni se na projektu podílet, ale nerozjíždíme složitý legislativní proces, na jehož konci má být stavební povolení. Musí tomu předcházet zájem a diskuse,“ uvedl mluvčí EOP Martin Sýkora.

Na území republiky jsou momentálně čtyři spalovny komunálního odpadu: v Brně, Praze, Liberci a v Chotíkově u Plzně.

Zájem kromě EOP postavit nové zařízení na využití energie z odpadů už několik let avizuje rovněž Energetický a průmyslový holding v Komořanech u Mostu, gigant ČEZ v Mělníku nebo společnost Terea Cheb.