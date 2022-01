Debata o spalovně nebezpečného odpadu může být znovu v pardubické aréně

Psal se 9. prosinec 2009 a na pardubický zimní stadion mířily davy lidí. Ovšem nešly na hokej ani na koncert. V hale se projednával záměr firmy AVE CZ na obnovu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

Přitom atmosféra si třeba s boji o extraligové body nezadala. Místy totiž byla více než vypjatá. „Táhněte pryč! Kdo tě platí? Nechceme vás tady!“ zněly ty aspoň trochu publikovatelné pokřiky, které se nesly zaplněnou arénou.

Benzin do ohně navíc přiléval Jaroslav Hyžík z firmy AVE CZ. Ten hned na začátku ironicky kynul davům a děkoval „za vřelé přijetí“. Sprška nadávek, pískotu a křiku ho však nezastrašila a začal dav znovu provokovat.

„Naše spalovna nebude mít žádný vliv na vaše zdraví. To, co čtete nebo slyšíte proti spalovně, jsou výmysly,“ pronesl do mikrofonu a odstartoval tak nefalšované peklo.

Tisíce lidí totiž spustily frenetický křik a pískot, který lomcoval s arénou. „To snad nemyslíš vážně, ty podvodníku. Ty ses snad úplně zbláznil. Strč si tu vaši spalovnu pod stromeček. Že se u toho aspoň nečervenáš!“ řvali lidé jeden přes druhého.

A zdá se, že podobnou „show“ by mohly Pardubice zažít letos znovu. Společnost AVE CZ se dál snaží získat povolení na pálení 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně a součástí procesu bude opět veřejné projednání záměru.

„Chceme, aby se veřejné projednání o obnově provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví konalo znovu v aréně,“ uvedl pro ČTK náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Podle něj ještě není známo datum, kdy se projednání bude konat, ale radní ho oznámí hned, jak bude jasné.

„Posílal jsem na ministerstvo požadavek, aby nám dali s předstihem vědět, kdy projednání bude, protože zájem veřejnosti je enormní. Ministerstvo se většinou obrátí na obec nebo krajský úřad, dělá se to v nějakém sále. Ale bylo by vhodné domluvit se na větším prostoru,“ řekl Nadrchal.

Politici z ANO chtějí spor vyřešit nákupem spalovny od firmy

Pandemická situace sice moc setkáním velkého počtu lidí nepřeje, jednání by se ale mohlo konat už v příznivější době. Dříve než na jaře totiž zřejmě nebude. „Každý by si jednání mohl vyslechnout, ale i reagovat, debatovat, ne každý poslal za sebe vyjádření,“ uvedl Nadrchal, který však s primátorem Martinem Charvátem hledá i jinou cestu, jak obnově spalovny zamezit. Jejich hnutí ANO vidí řešení v dohodě o odkupu roky odstavené technologie.

„My se nevzdáváme a dál hledáme řešení. Během 14 dnů máme setkání se zástupci firmy AVE CZ, kdy chceme znovu otevřít možnost odkupu spalovny,“ řekl primátor města Martin Charvát.

V roce 2017 již město mělo možnost areál odstavené spalovny koupit, firma AVE by tak svůj projekt neuskutečnila. Zastupitelé ale neodhlasovali kupní částku 35 milionů korun. V té době by zhruba stejně stála sanace technologií.

„Za mne to byla chyba. Mohli jsme to mít vyřešené. Když si vezmete, že areál má 18 tisíc metrů čtverečních, tak bychom při ceně 35 milionů zaplatili zhruba dva tisíce za metr. To není závratná částka. Zkusíme znovu udělat dohodu, ale mám obavu, že nyní bude chtít firma více,“ uvedl Charvát, který svým plánem riskuje koaliční roztržku se svým hlavním partnerem.

V ODS nechtějí o transakci nic slyšet. „Není možné řešit všechny problémy tím, že si to koupíme. Nekupovali bychom totiž zařízení jako takové, to je vlastně bezcenné, ale podnikatelský záměr firmy, což není možné,“ uvedl šéf zastupitelů za ODS Petr Klimpl.

AVE CZ postupně projekt přepracovává, ministerstvo životního prostředí si vyžádalo, aby firma přepracovala žádost o posudek vlivu na životní prostředí (EIA).

Aktuálně nenavrhuje jako dříve dvě varianty množství ročně spalovaného materiálu, což bylo 20 tisíc tun či 15 800 tun za rok. Teď plánuje pouze vyšší hodnotu, která představuje 7 500 provozních hodin ročně.