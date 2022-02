Žádné peklo v aréně, o spalovně se bude mluvit v úterý a jen na internetu

Ještě minulý týden byl primátor Pardubic Martin Charvát i jeho náměstek Jan Nadrchal, co se týče obnovy spalovny v Rybitví, v relativním klidu. Oba politici z hnutí ANO chtěli znovu zkusit přemluvit vedení firmy AVE CZ, aby jim roky odstavené zařízení prodalo.

A u toho se chystali na veřejné projednání projektu před plnou enteria arenou. „Máme za to, že by se projednání mohlo konat někdy na jaře,“ uvedl náměstek Nadrchal.

Jenže úterní zpráva z ministerstva životního prostředí vše postavila na hlavu. Státní úředníci do Pardubic vzkázali, že se projednávat bude už příští úterý od 15 hodin a jen přes internetový přenos.

„K přenosu se následně můžete připojit přímo ve webovém prohlížeči. V některých prohlížečích se po otevření odkazu stáhne Webex aplikace – v takovém případě se k přenosu můžete připojit po nainstalování aplikace nebo můžete pokračovat ve sledování nadále v prohlížeči,“ stojí v dokumentu úřadu, pod kterým je podepsán Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí na ministerstvu.

„V případě žádného nebo nedostatečného síťového připojení se lze k přenosu připojit také telefonicky,“ doplnil s tím, že se bude možné připojovat v úterý 8. února od 14 hodin.

Už z výše uvedeného je patrné, že podobný styl vedení debaty nenabídne takové emoce, jaké panovaly v aréně v prosinci 2009. Tehdy do haly přišlo zhruba pět tisíc lidí a dali všem jasně najevo, že nechtějí, aby se jim na návětrné straně města pálil nebezpečný odpad.

„Na posledním veřejném projednání, které město před lety pro veřejnost uspořádalo v prostorách zimního stadionu, se sešly tisíce lidí, nevole k tomuto záměru je ze strany veřejnosti opravdu velká. Trochu nás nyní zaráží, že další plánované jednání je zamýšleno formou online přenosu, s nímž nesouhlasíme, a budeme se proto snažit úterní projednání odložit a zajistit jeho prezenční formu, ideálně opět v aréně. Chtěl bych také vyzvat nejen naše občany, aby se veřejného projednání aktivně zúčastnili a spolu s námi se postavili proti obnovení provozu spalovny,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal.

Postup ministerstva všechny na radnici hodně naštval

Zarážející je podle něj i přístup ministerstva k celé problematice.

„Návrh na EIA byl zveřejněn od 14. prosince, veřejnost i samosprávy měly čas na vyjádření 30 dní, tedy do 13. ledna. Do této lhůty se započítávaly i vánoční svátky,“ dodal Nadrchal s tím, že nyní ministerstvo svolává veřejné projednání pouze online formou, a to hned na příští týden.

„Dělá to dojem, že to chce někdo rychle popostrčit vpřed. Mám za to, že už v definici veřejného projednání je dáno to, že to bude skutečně veřejné. Podle mého názoru je postup úřadu mimo zákony a obvyklou praxi,“ přisadil si bývalý zastupitel Pardubic a dlouholetý odpůrce obnovy spalovny v Rybitví Jan Linhart.

Nicméně je zjevné, že postup ministerstva může notně zkomplikovat plán primátora Charváta na odkup zařízení od firmy miliardáře Daniela Křetínského. Cena totiž může logicky růst, tím jak se společnost blíží k možnému povolení přestavby.

„Nevzdáváme se a dál hledáme řešení. Příští týden máme setkání se zástupci firmy AVE CZ, kde chceme znovu otevřít možnost odkupu spalovny. Nechceme, aby životní prostředí v našem městě bylo takovýmto způsobem zatěžováno. Využijeme všech dostupných prostředků, abychom tomu zabránili,“ uvedl primátor Pardubic Charvát.

Nicméně pokud se nic v následujících dnech nezmění, platí, že veřejné online projednání je naplánováno prostřednictvím internetu na úterý 8. února od 15 hodin.

„Podmínkou pro sledování vysílání je vyplnění jména, příjmení a e-mailové adresy. Pozvánku k projednání veřejnost nalezne v Informačním systému EIA (www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP493, odkud je možné uvedený odkaz také zkopírovat,“ uvedla tisková mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Nicméně ještě to nemusí být definitivní. V roce 2009 se první projednání mělo konat v klubu ABC Na Olšinkách, ale ten naprosto kapacitně nevyhovoval. Úředníci po zmatku a tlačenici museli projednání ukončit a přesunout na pozdější termín do arény.

„Uděláme vše pro to, aby projednání bylo opět v aréně, a ne jen na síti,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal.

Firma AVE CZ koupila spalovnu od společnosti Synthesia v roce 2005. Už tehdy byla spalovna poměrně dlouho mimo provoz. Od začátku má plán, že by ji chtěla obnovit s tím, že by se v ní pálilo 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně.

Odpůrci pak připomínají, že Pardubice mají už nyní na české poměry nízkou kvalitu vzduchu a také nadprůměrný výskyt zhoubných onemocnění. Spalovna by pak oba trendy podle nich umocnila.