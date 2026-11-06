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Podepsáno. Spalovnu odpadů začnou v Opatovicích stavět v únoru

Autor:
  6:39
Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Elektrárny Opatovice
Elektrárny Opatovice nad Labem
Elektrárny Opatovice zásobují teplem obě východočeská krajská města i Chrudim.
Zásoba uhlí u elektrárny v Opatovicích nad Labem (26. června 2012)
6 fotografií
Po roce a půl od vydání stavebního povolení podepsaly Elektrárny Opatovice smlouvu na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Projekt spalovny za více než šest miliard korun tak dostává konkrétní obrysy. Po Praze a Brně má jít o třetí největší zařízení svého druhu v zemi.

S blížícím se zákazem skládkování využitelného komunálního odpadu a rostoucími poplatky za ukládání odpadu na skládky rostla mezi starosty měst a společnostmi zabývajícími se svozem, tříděním a nakládáním s komunálním odpadem nervozita. Od roku 2030 totiž nebude možné v Česku využitelný komunální odpad skládkovat. Doteď tak nebylo jasné, jak s ním budou v regionech po tomto termínu nakládat. Po čtvrtku je situace alespoň na východě Čech o něco jasnější.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.
Elektrárny Opatovice zásobují teplem obě východočeská krajská města i Chrudim.
Zásoba uhlí u elektrárny v Opatovicích nad Labem (26. června 2012)
Zásoba uhlí u elektrárny v Opatovicích nad Labem (26. června 2012)
6 fotografií

Elektrárny Opatovice podepsaly smlouvu na výstavbu dlouho diskutované spalovny, která vyroste v katastru Čeperky. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

„Za projektem jsou roky příprav, odborné práce i jednání s partnery. Podpis smlouvy proto vnímáme jako důležitý okamžik, kterým se dlouho připravovaný záměr posouvá do své další etapy. Teď se soustředíme na to, aby byl projekt připraven a realizován podle plánu,“ sdělila výkonná ředitelka Elektráren Opatovice Romana Zadrobílková.

Pro města to bude znamenat, že na východě Čech vznikne první spalovna určená pro komunální odpad, který nelze materiálově využít. Některé společnosti už dnes zbytkový odpad do spaloven odvážejí. Například odpadová společnost Liko Svitavy přepravuje zhruba pět tisíc tun ročně vlakem do brněnské spalovny.

Spalovna odpadů v Opatovicích má zelenou, elektrárna získala stavební povolení

„ZEVO propojuje dvě důležité potřeby regionu. Umožní využít energii obsaženou v odpadech, které už není možné recyklovat či jinak využít, a současně pomůže zajistit spolehlivé dodávky tepla pro obyvatele Pardubického a Královéhradeckého kraje,“ dodala Zadrobílková.

Energie přeměněná na teplo

Spalovna má mít kapacitu 150 tisíc tun odpadu ročně, tedy přibližně 480 tun za den. Vzniklá energie bude využita k výrobě tepla pro soustavu centrálního zásobování tepla, která zajišťuje dodávky tepla pro domácnosti a další instituce v Pardubicích, Hradci Králové a Chrudimi. Záměr počítá s roční výrobou 615 terajoulů (TJ) tepla, z toho 17 TJ připadne na vlastní spotřebu zařízení. Roční výroba elektrické energie má dosáhnout 78,5 gigawatthodiny (GWh), vlastní spotřeba pak 15,7 GWh.

Výstavbu zajistí sdružení Sesmetic – ZEVO Opatovice tvořené společnostmi Slovenské energetické strojárne, I&C Energo a Metrostav CZ.

Elektrárny za spalovnu zaplatí zhruba 6,6 miliardy korun. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Modernizačního fondu prostřednictvím SFDI, přičemž dotace činí čtyři miliardy korun. Stavební práce mají začít v únoru 2027, přičemž zkušební provoz spalovny je plánován na březen 2030.

Proti spalovně se dlouhodobě vymezovala obec Čeperka, která upozorňovala, že zařízení je zbytečně naddimenzované. Nesouhlas vyjadřoval také Hradec Králové a další obce v okolí. Elektrárny Opatovice ujišťují, že spalovna bude využívat moderní technologie a vícestupňový systém čištění spalin, který splní přísné evropské emisní požadavky.

Obec Čeperka je v pasti, spalovna odpadů bude. Opatovice mají i záložní povolení

Elektrárny Opatovice plánují do konce roku 2030 zcela ukončit spalování hnědého uhlí. Nahradit ho mají zemní plyn, biomasa a nově právě komunální odpad.

Podle dat evropského svazu CEWEP bylo k roku 2023 v Evropě v provozu 499 zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), která ročně tepelně zpracovala přibližně 101 milionů tun zbytkového odpadu. Nejvíce těchto zařízení fungovalo ve Francii (116) a Německu (92). V Česku jsou čtyři spalovny v Praze, Brně, Plzni a Liberci s celkovou kapacitou přibližně 860 tisíc tun ročně.

K zemím s nejrozvinutějším systémem energetického využívání odpadu patří Švýcarsko. V roce 2023 tam fungovalo 29 zařízení s celkovou roční kapacitou 3,92 milionu tun. Ještě vyšší kapacitu v přepočtu na obyvatele mají Švédsko a Dánsko.

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Podepsáno. Spalovnu odpadů začnou v Opatovicích stavět v únoru

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.

Po roce a půl od vydání stavebního povolení podepsaly Elektrárny Opatovice smlouvu na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Projekt spalovny za více než šest miliard korun tak...

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