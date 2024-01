Devítiletou dívku měl povalit na zem a osahávat, u soudu dostal šest let

Krajský soud v Pardubicích poslal na šest let do věznice muže, který podle obžaloby na Chrudimsku poblíž ubytovny shodil na zem devítiletou dívku a pak ji osahával. Ta křičela a bránila se, pomohla jí sousedka, která vše viděla z okna. Kromě znásilnění se však muž dopustil i zločinu nebezpečného vyhrožování. Dívce totiž pošeptal, že pokud to někomu řekne, udělá to znovu.