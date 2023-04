Je to manipulativní lhářka, hájí se muž souzený za znásilnění a týrání družky

Obžalovaný již byl ve vězení v roce 2017, a to za výrobu drog. To bylo také to jediné, k čemu se přiznal v úterý u hlavního líčení.

„V bodě jedna se cítím vinen, je mi to líto, jsem pitomec a prohlašuji vinu,“ řekl obžalovaný. Soud jeho prohlášení přijal a od dokazování v tomto bodu upustil.

Pak však začal soud řešit daleko vážnější obvinění, které ale obžalovaný odmítl. Partnerku, k níž se opakovaně vracel, vykreslil jako „chorobně žárlivého magora“. „Namotává lidi, vymýšlí lži. Je to manipulativní lhářka se sklony k těžkému sebepoškozování a sebevraždění,“ řekl u hlavního líčení obžalovaný.

U soudu odpoledne promluvila také bývalá družka obžalovaného, kterou podle spisu mlátil násadou od krumpáče, hrubě urážel, lil po ní moč nebo vyhrožoval smrtí.

Málem mě zabil, vzlykala poškozená

Žena vypovídala na dálku z oddělené místnosti, aby se nemusela setkat s obžalovaným. Podle zákona o obětech trestných činů soud zajistil, aby poškozenou během výpovědi viděl jen trestní senát, ostatní účastníci ji pouze slyšeli.

„Souhlasím s jeho trestním stíháním. On je pod vlivem drog nezastavitelný, zlý. S drogami je to násilník, strašně moc mi ublížil, já ho milovala a on mě málem zabil,“ vzlykala poškozená žena, kterou několikrát přemohlo silné rozrušení.

I ona se přiznala k užívání drog. Při společném užívání pervitinu se začal jejich vztah hroutit. Ačkoli obžalovaný před soudem odmítl, že by ženě jakékoli zranění způsobil sám, žena popsala, jak ji kopl a zlomil jí ruku. Když po ní hodil svazek klíčů, roztrhl jí stehno. Než přijela záchranka, musela slíbit, že na něj nic neřekne, a tak řekla, že se zranila o parapet. Její vysvětlení ale zřejmě záchranáři nebrali moc vážně, neboť parapet byl plastový.

Podle spisu se po třech letech společného života soužití dvojice z obou stran komplikovalo. Partneři spolu nejdříve vychovávali ženinu dceru z předchozího vztahu, pak se jim narodila druhá společná. Po dávce pervitinu obžalovaný vyžadoval sex.

„Napadal mě i během něj. Nejhorší to bylo v maringotce, kde jsme bydleli naposledy. Hodil mnou o zem,“ vypověděla poškozená žena. Často se podle ní také stávalo, se při milování nesměla hýbat a mluvit.

Má zuřivé stavy jednání, řekl o družce

„Když partnerka chytila svůj první záchvat nepříčetnosti se sklony k agresi, byl jsem z toho na větvi, co má za stavy.Nevěděl jsem, že trpí takovými těžkými poruchami, že má zuřivé stavy jednání. Podstatnou roli hrají samozřejmě drogy,“ řekl obžalovaný.

Posledním incidentem bylo podle obžaloby setkání dvojice v českotřebovském parku. Tam líčí každý partner situaci jinak. „Poprosila jsem ho o vodu. Řekl, že mi ji nedá, otočil se. Pak jsem jen ležela na zemi a na nic se nepamatuju,“ řekla poškozená.

„Kdybych jí trefil kamenem, tak ji zabiju, šutrem se pošmrdlala sama,“ řekl obžalovaný. To už byli partneři bez dětí a skončili na ulici. Naposledy žili v maringotce. Tam podle spisu došlo k incidentu s násadou od krumpáče. „Strašně mě s ní domlátil. Hlavu jsem měla jako merunu,“ řekla poškozená. Toto však obžalovaný rezolutně popřel.

Drogy brali oba partneři

Soudní znalkyně z oboru psychologie Ludmila Langrová před soudem řekla, že obžalovaný není z podstaty agresivní, spouštěčem jsou drogy. „Jeho osobnost je nevyzrálá. Intelekt průměrný. Nedokáže převzít zodpovědnost, svou nápravu musí chtít hlavně on sám,“ řekla Langrová.

U poškozené se rozvinula posttraumatická stresová porucha. Loni v červenci se ji částečně podařilo zastavit, ale žena zcela v pořádku není. „Když jdu po místě, kde mě ztloukl, tak ho tam vidím, slyším. Nemůžu začít nový vztah,“ řekla poškozená.

Kontakt s psychologem či psychiatrem nenavázala, podle svých slov se stydí. Uvedla, že drogy nebere čtyři měsíce.

Dcery poškozené jsou u pěstounů, žena je navštěvuje. Nyní nikde nepracuje, prostřednictvím svého zmocněnce požaduje po obžalovaném náhradu nemajetkové újmy ve výši čtvrt milionu korun. Peníze chce použít na vytvoření zázemí pro dcery, aby je mohla dostat do své péče.

Obžalovaný má tři děti, výživné platí na dvě z předchozího vztahu, nyní s pomocí matky. Poškozená má celkem pět dětí, první tři vychovává bývalý manžel.