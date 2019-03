Nešlo mi to, tvrdí po letech druhý z cizinců obžalovaných ze znásilnění

Hlavní líčení se týká skutku z noci na 30. srpna 2015. Podle vyšetřovatelů tehdy Aurel Georgian Pisicara narozený v roce 1993 spolu s Alexandruem Ernestem Marinicou narozeným v roce 1988 znásilnili dívku, která se vracela domů ze zábavy. Jeden ji prý držel za ruce a druhý si s ní dělal, co chtěl.

Zatímco Pisicaru královéhradecký soud už v roce 2016 poslal do vězení na pět let a vyhostil jej z ČR, druhý podezřelý po činu prchl do vlasti a dlouho se ho nedařilo dostat před soud. Až nyní, kdy už se líčení koná u pardubické pobočky soudu.

„Vždyť dostala zaplaceno. Věděla, že jde o sex, tak nevím, proč šla na policii. Kamarád s ní měl pohlavní styk dvakrát, já stál šest metrů opodál v parčíku. Měl jsem s ní mít orální sex, ale nešlo mi to, netrval jsem na něm,“ vypověděl po letech obžalovaný.

Obžaloba ale za konáním mladíků sex za úplatu, jak ho u soudu prezentoval obviněný Rumun, nevidí.

Podle spisu obžalovaný oběť zepředu chytil, dívka se verbálně bránila a když ji společně se svým kumpánem povalili, záměrně spadla na zem do polohy vsedě. Když se nadále pokoušela vstát a obléct se, opakovaně ji udeřili do hlavy.

Navíc se prý chovali tak, že si dívka myslela, že u sebe mají pistoli, což v ní vzbudilo obavu, že ji použijí, pokud se nepodvolí. V důsledku toho vyhodnotila svoje jednání jako beznadějné a mužům se podvolila.

„Pistoli jsme u sebe neměli, asi cítila můj penis,“ uvedl obžalovaný.

Takto skutek vylíčila poškozená při líčení s prvním Rumunem v roce 2016:

„Cestou domů jsem potkala dva muže. Není pravda, že jsem s někým z nich měla sex dobrovolně, natož pak za peníze, to je nesmysl. Mluvila jsem na ně česky i anglicky, nerozuměli jsme si. Brečela jsem. Určitě museli vědět, že to nechci. Blonďák měl se mnou dvakrát sex, jednou, když jsem stála a pak když jsem ležela na zádech. Druhý se mnou měl orální sex. Celé to trvalo asi dvacet minut, pořád se mi vysmívali, měli z toho srandu.“

Znalci konstatovali, že u dívky se prožité trauma rozvinulo v posttraumatickou stresovou poruchu.

„Poškozená trpí špatnými sny, únavou, chmury, trpí poruchou sebehodnocení, není schopna navázat vztah,“ přednesla i nyní v obžalobě státní zástupkyně Lucie Žabková.

Muži hrozí až patnáct let vězení.