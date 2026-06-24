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Mladík na domácí party znásilnil čtrnáctiletou dívku, uvěznil ji v koupelně

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  16:21

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Mladý muž znásilnil nezletilou dívku, od soudu odešel s pětiletou podmínkou. (24. června 2026) | foto: Pavel Schönwälder, MF DNES

Znásilnění čtrnáctileté dívky dnes u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové přiznal dvacetiletý muž. Podle obžaloby čin spáchal loni v létě v opilosti během domácí party v domě na Chrudimsku. Nezletilou nejprve osahával na zahradním lehátku, později se s ní zavřel v koupelně a pohlavní styk dokonal. U soudu dostal pětiletou podmínku a zákaz požívání alkoholu. Rozsudek je pravomocný.

Původně obžalovanému hrozil mnohem vyšší trest. Sazba totiž v tomto případě začíná na pěti letech vězení za zvlášť závažný zločin znásilnění. Mladík se však u soudu přiznal a odešel s tříletým podmíněným trestem s odkladem na zkušební dobu pěti let.

„Před zahájením soudního jednání došlo k neformálnímu jednání s obviněným. Ten avizoval, že změnil postoj k celé věci a rozhodl se prohlásit vinu,“ řekl státní zástupce Radim Faltus.

Mladý muž znásilnil nezletilou dívku, od soudu odešel s pětiletou podmínkou. (24. června 2026)

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Podle obžaloby mladík loni v červenci během soukromého večírku, jenž sám pořádal, a na který pozval i nezletilá děvčata, opakovaně osahával čtrnáctiletou dívku na zahradním lehátku. Následně ji přes její odpor stáhl k sobě na matraci. Ruce jí přikládal na své přirození a pokusil se i o soulož, dívce se nakonec podařilo ze sevření vyvléknout a utéct do koupelny za kamarádkou.

Notně opilý mladík však šel za ní. Kamarádku z koupelny vykázal a dívce zablokoval dveře, aby nemohla utéct. Podle spisu jí silou přidržel ruce, přitlačil ji na toaletu a soulož dokonal. Nepřestal, přestože se dívka neustále snažila utéct a žádala jej, aby ji nechal. Také mu říkala, že je jí pouze čtrnáct let a nic podobného dělat nechce. Jednání obžalovaného zastavila až kamarádka, která se do koupelny vrátila.

„Je to moje vina. Znovu už bych to neudělal,“ řekl dnes obžalovaný. Na otázku soudkyně Jany Bodečkové, zda si uvědomuje závažnost svého jednání, reagoval stroze. „Člověk by měl poslechnout, když se řekne ne. Mrzí mě to,“ dodal.

Zmocněnkyně poškozené upozornila, že dívka dodnes dochází na psychoterapie, užívá antidepresiva a potýká se s následky gynekologických potíží.

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Podle soudních znalců obžalovaný netrpí žádnou psychickou poruchou ani sexuální deviací. Státní zástupce proto navrhl mimořádné snížení trestu pod zákonnou sazbu také s přihlédnutím k projevené lítosti a prohlášení viny.

„Je zjevné, že si uvědomil, jakého trestného činu se dopustil. Domnívám se, že účel trestního řízení byl splněn za minutu dvanáct,“ dodal Faltus.

Soud prohlášení viny přijal a vyhověl návrhu obžalovaného i státního zástupce. Mladíka uznal vinným ze znásilnění, avšak trest snížil na tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let. Muž se po dobu podmínky musí zdržet požívání alkoholu a podstupovat na výzvu test na přítomnost alkoholu v krvi.

Poškozené dívce musí zaplatit náhradu nemajetkové újmy 250 tisíc korun a 1 673 korun jako náhradu majetkové újmy za terapii a léčiva.

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