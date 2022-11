Masér zasouval ženě prsty do pochvy, od soudu odešel s nejdelší podmínkou

Mladá žena byla u maséra několikrát. Při poslední návštěvě, když jí masíroval záda, využil toho, že leží na břiše, a vsunul jí prst do pochvy. Žena byla v šoku a v úleku nebyla schopná hned reagovat. Když pak totéž udělal i ve chvíli, kdy ležela boku, vyskočila a chtěla ihned salon opustit.

„Muž jí ještě podle spisu říkal, ať se ohne, přehne, žena to pochopila jako sexuální útok a utekla,“ řekl státní zástupce Milan Šimek.

Obžalovaný se v přípravném řízení hájil tím, že mu žena vyjadřovala sympatie.

„Pokud obžalovaný dovodil nedostatečnou obranu ze strany poškozené, jejíž reakce byla způsobena traumatem, který právě zažila, a domníval se, že si oba vysvětlují jeho jednání stejně, tak to ho nijak nevyviňuje,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu pardubické pobočky krajského soudu Roman Drahný.

U ženy se rozvinula posttraumatická stresová porucha. Špatně spala, měla noční můry, nechtěla zůstávat sama v práci. Zlepšení jejího zdravotního stavu nastalo po deseti měsících a za přispění odborníků.

Po obžalovaném požadovala více než 70 tisíc korun za nemajetkovou újmu, kterou jí svým jednáním způsobil. Soud jí tuto částku přiznal. Ve zvláštním opatření pak muži soud nařídil, aby se zdržel jakéhokoli kontaktu s poškozenou ženou, u níž by jakýkoli kontakt vedl k dodatečné traumatizaci.

„Pro moji klientku je důležité přiznání obžalovaného, byť přichází až teď,“ řekla právní zástupkyně mladé dívky Kateřina Beranová.

Nebyl to sexuální nátlak, ale znásilnění

Obžalovaný přistoupil i na změnu právní kvalifikace ze sexuálního nátlaku na znásilnění, jak požadoval žalobce.

„Měl jsem výhrady k právní kvalifikaci skutku. Zavádění prstu do pochvy a jeho posouvání, to je srovnatelné se souloží a kvalifikace by měla být přísnější. Žena obžalovanému jako svému masérovi důvěřovala,“ řekl státní zástupce Šimek.

Soud mu dal za pravdu. „Bezbrannost ženy byla nepochybná. Jakýkoli klient přichází do masážního salonu s tím, že se mu dostane profesionální péče a ne sexuálního jednání,“ řekl soudce Drahný.

Muž navíc nyní již nesmí provozovat masérské služby ani na živnost, ani jako zaměstnanec. „Ani v rámci bezplatného výkonu to nepřichází do úvahy,“ konstatoval Drahný.

Rozsudek není pravomocný, a to pouze z formálních důvodů. Advokátka obžalovaného Aneta Novotná si totiž ponechala lhůtu, než jak řekla „uvidí vše černé na bílém“.