Asi mi na půl minuty hráblo, vysvětlil muž soudu líbání dceřiny kamarádky

Obě rodiny se spolu úzce přátelily. Pomáhaly si například se stěhováním.

Nyní jsou vazby zřejmě zpřetrhané. V květnu 2017 otec z jedné rodiny líbal a objímal nezletilou dceru z té druhé.

Obžaloba tvrdí, že muž za účelem vlastního sexuálního uspokojení zneužil své fyzické převahy a proti vůli nezletilé ji objal kolem ramen, přičemž uvedeného jednání se dopustil přesto, že se mu snažila vysmeknout a odstrčit ho.

„Šli jsme společně do nemocnice navštívit moji dceru po operaci. Když jsme jeli domů, tak říkala, že tam, kde bydlela, jsou lesy, kam chodila odpočívat. Vyrazili jsme tam, ale odmítám, že bych se chtěl sexuálně uspokojovat.

V lese jsem se nemohl v autě otočit, když jsem couval, tak jsem se chytil rukou sedadlo spolujezdce a ona mě políbila,“ vypověděl obžalovaný.

Matka dívky pak u soudu uvedla, že o tom, co přesně se mezi její dcerou a rodinným přítelem stalo, se spolu nebavily.

„Pouze mi řekla, že tohle udělal. Jen jsem se zeptala, jestli jí ublížil i nějak jinak. Dcera pak k němu přestala chodit a zdůvodňovala to tím, že se jí ostatní děti nevěnují,“ řekla matka dívky.

Obviněný muž vypověděl, že se proti chování dívky v autě ohradil, že to nejde a že se to nemělo stát.

„Bylo to na místě, kde jsou vždycky nějací lidé. Kdybych to chtěl udělat, tak zajedu jinam. Mám svoji rodinu, kterou miluju, nemocné děti, o které se starám. Tohle bych nikdy neudělal. Poškozená mě nikdy nepřitahovala. Nevím, co se stalo. V ten moment mi asi trochu hráblo,“ řekl muž.

Soudce ovšem jeho verzi neuvěřil a vyměřil mu trest ve výši rok a devět měsíců, ovšem s tříletým podmíněným odkladem.

Muž během hlavního líčení projevoval lítost. Nechápe prý, proč se nechal unést.

„Strašně toho lituju, kdybych mohl, tak to okamžitě vrátím. Celé to mohlo trvat dvě tři minuty a ten moment půl minuty maximálně. Zastavil jsem ji, že to nejde, ona řekla ‚máš pravdu‘ a nechala toho,“ uvedl u soudu.

Verdikt není pravomocný. Muž trest přijal, ponechal si ale lhůtu na odvolání kvůli náhradě nemajetkové újmy. Poškozená rodina totiž požaduje sto tisíc korun.