Muž napadl partnera své bývalé ženy, bezvládné tělo jí posílal na fotkách

Napadení se odehrálo v garáži, kde Godla vytáhl o pět let mladšího muže z auta a začal ho škrtit. Tomu se podařilo utéct na ulici, tam ho ale obžalovaný povalil a před svědky ho začal kopat do hlavy a hrudníku. Pak se vrátil do auta poškozeného pro jeho telefon, vyfotil bezvládné tělo a snímky poslal exmanželce.

Život mu zachránil jen akutní zákrok ve Fakultní nemocnici Brně Bohunicích, muž má však doživotní následky. Ve výčtu zranění, která četla státní zástupkyně v obžalobě, byla zlomenina lícní kosti, čelistí, žeber, zhmožděniny plic, otřes mozku, ale také vdechnutí krve, které mělo za následek dechové selhání.

Náklady na léčení překročily podle Všeobecné zdravotní pojišťovny milion korun a léčba po napadení, které se stalo loni v srpnu, ještě není u konce.

Tuto sumu uložil soud zaplatit obžalovanému, stejně jako 300 tisíc korun za nemajetkovou újmu za duševní útrapy.

Čtyřiačtyřicetiletý Godla u soudu takzvaně prohlásil vinu, takže se nerozběhlo soudní dokazování a soud se tak zabýval jen otázkou trestu. Státní zástupkyně Lenka Faltusová navrhovala devítiletý trest, soud nakonec ještě rok ubral.

„Úmysl zabít byl přímý. Na jeho naplnění ukazuje lhostejnost, kterou jste projevil, když jste se vrátil do auta poškozeného pro telefon a těžce zraněného muže jste si fotil,“ řekla v odůvodnění rozsudku soudkyně Anna Sobotková.

Obžalovaný měl sedm zápisů v trestním rejstříku, vždy ale dostal podmíněný trest a ve zkušební době se choval řádně. „Sklony k nedodržování zákona ale máte, i když jste ve výkonu trestu nikdy nebyl. To se společně s prohlášením viny a vaším zdravotním stavem promítlo do výše trestu,“ řekla Sobotková.

Muž sice jednal v době spáchání trestného činu v afektu, podle soudních znalkyň z oboru psychologie a psychiatrie jeho rozpoznávací schopnosti zůstaly plně zachovány. Muž nebyl ani pod vlivem alkoholu či drog, znalkyně však upozornily na to, že obžalovaný se projevuje nekorigovanými emocemi a trpí intenzivní žárlivostí, aniž by zohlednil vlastní souvislosti.

Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly práva na odvolání.