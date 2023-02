Vrstevníka zbil do bezvědomí, přítelkyni zlomil nos. Muž si odsedí sedm let

Novák nebyl u okresního soudu nováčkem, za výtržnictví byl odsouzen několikrát, vždy ovšem vyvázl s podmíněným trestem. Tentokrát si ale na hlavní líčení před krajským soudem počkal ve vazební věznici a začalo mu být jasné, co ho čeká.

„Když jsem dostal podmínky, tak mi spousta věcí nedocházela, ale ve vězení mi spousta věcí došla,“ uvedl před soudem Novák, který věděl, že může dostat 5–⁠12 let.

Trestní senát mu jich dal nakonec sedm. „Opakovaně vám byla dána šance v podobě alternativních trestů, ale asi jste si toho nevážil a vykonal jste dva závažné skutky. Útočil jste na lidi,“ řekla v odůvodnění rozsudku soudkyně Anna Sobotková.

K trestu hodně přispělo to, že obžalovaný takzvaně prohlásil vinu a ke všemu se doznal. Spouštěcím mechanismem k jeho chování je alkohol i drogy, na nichž je závislý. Jeho vůle ale podle soudního znalce z oboru psychiatrie není oslabená, muž však přesto pil a nevyhledal pomoc.

Znalec také uvedl, že u obžalovaného hrozí recidiva. Předpokladem pro úspěšnou léčbu je jeho vlastní motivace.

Když zjistil, že přítelkyně krvácí, odešel z bytu

Středně těžce až těžce opilý byl Novák tehdy, když na náměstí v Moravské Třebové napadl svého vrstevníka. „Vůbec nevím, proč se to stalo,“ uvedl poškozený před soudem.

Novák ho nejméně čtyřmi ranami pěstí do hlavy srazil k zemi, kde poškozený upadl do bezvědomí. Měsíc a půl byl hospitalizován v nemocnici, nakonec skončil celý rok na neschopence. Za to nyní požadoval po obžalovaném náhradu ušlé mzdy, kterou mu soud přiznal.

Sto tisíc korun za duševní útrapy pak požadovala také Novákova tehdejší přítelkyně. Tu zmlátil šest dní poté, co si „podal“ výše uvedeného vrstevníka. V opilosti se na ní dožadoval přiznání k údajné nevěře.

„Opakovanými údery pěstí do obličeje ji srazil do kleku, kde ji oběma rukama tloukl až začala krvácet z nosu a úst. Žena se v důsledku intenzivního útoku zhroutila na podlahu, kde se choulila do zimní bundy, kterou měla oblečenou a snažila se krýt před údery obžalovaného, který ji několikrát kopl do žeber a když zjistil, že silně krvácí, z bytu odešel,“ stálo v obžalobě.

Zakrvácená zraněná žena přitom ještě vyběhla za ním, aby mu odemkla zamčené vchodové dveře v obavě, aby je nepoškodil. Novák ji přitom znovu udeřil pěstí do obličeje.

Expřítelkyně utrpěla tříštivou zlomeninu nosních kostí, pohmoždění levého oka, výrazný otok obličeje s oděrkami, krevní podlitinu v krajině obou očnic a drobné poranění na kořeni nosu a tato poranění si vyžádala opakované odborné ambulantní lékařské ošetření.

Žena, která není doposud zdravotně v pořádku, po bývalém příteli požadovala sto tisíc korun, soud jí přiznal šedesát.

„Jeho ani nenapadlo, že bych mohla být v nemocnici. Předtím jsem ho chtěla omlouvat, ale to nejde pořád,“ řekla poškozená před soudem.

Rozsudek je pravomocný, muž musí zaplatit nejen poškozeným, ale také 220 tisíc korun Všeobecné zdravotní pojišťovně za léčebné výlohy.