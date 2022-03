Vyhozený muž se vrátil s kamarádem a účastníky party zbili, dostali podmínky

Incident se stal v noci na 9. května 2020. První z obžalovaných byl z oslavy vykázán, po půlnoci se ovšem vrátil. Přišel ve společnosti druhého obžalovaného, kterému ukazoval, koho má zmlátit.

„Obžalovaný byl napaden skupinou lidí a zareagoval zcela nevhodně a se známým je napadl,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Roman Drahný.

Kamarád vyhozeného muže hned poslal pěstmi do obličeje jednoho z účastníků party k zemi. Pak uchopil rukama za hlavu přítomnou ženu, trhl s ní dolů a kolenem ji nakopl do pravého boku pod žebra. Do třetího napadeného se pustili oba obžalovaní společně, údery do obličeje pak schytali ještě další dva muži.

Zranění tomu odpovídala. Patřily k nim četné zlomeniny čelistí a nosů a poraněné oči.

Obžalovaní se dohodli se státním zástupcem na čtyřleté a pětileté podmínce. Trestní senát pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové jejich návrh přijal.