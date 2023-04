Za vraždu ze vzteku a brutální napadení taxikáře dostal mladík 28 let vězení

Státní zástupkyně pro Baloga požadovala výjimečný trest na samé horní hranici, tedy 30 let nepodmíněně.

„Byl to likvidační útok bez možnosti obrany. U obžalovaného shledávám absenci výčitek svědomí, absolutně nerespektoval právo jiného na život, jednal chladnokrevně,“ řekla ve své závěrečné řeči státní zástupkyně Lenka Faltusová.

V případě Baloga existovala snad jen jediná polehčující okolnost, a to, že zatím nebyl trestán.

Vše ostatní mu jen přitěžovalo. Balog totiž ještě jako sedmnáctiletý v listopadu 2021 brutálně napadl při jízdě z Havlíčkova Brodu do Chotěboře taxikáře.

Znalec konstatoval, že mohlo dojít k smrti taxikáře. Útok v noci v jedoucím automobilu vyloučil slova obžalovaného, že nechtěl taxikáře usmrtit. Věc byla překvalifikována na vraždu ukončenou ve stadiu pokusu.

„Ve vašem na stavení je, že lžete a sebe vykreslujete jako něco nade všemi, co je nejchytřejší. Nás jste nazval prostým lidem, který vás nemůže pochopit, Ano, nemůžeme pochopit, že jste bez svědomí někoho připravil o život.My, prostý lid, musíme respektovat zákony, vy jste toho dalek,“ řekla v odůvodnění rozsudku předsedkyně trestního senátu Anna Sobotková.

V odůvodnění dále vysvětlila, proč soud neuložil 30 let navrhovaných obžalobou, ale 28. „Vedlo nás k tomu několik důvodů. Doposud jste žil řádným životem, spolupracoval jste s policií, u jednoho skutku zohledňujeme, že vám bylo jen pár dní 18 let a druhého jste se dopustil jako mladistvý.

„Doufáme, že i přes vaše oobnostní složky, najdete sílu a reálně se změníte. Proto jsme vám uložili i ochranné psychiatrické léčení,“ řekla Sobotková a poukázala na závažné posudky soudních znalců.

„Takové hodnocení tento soud slyší málo u osob takto mladých. Do popředí vystupuje i ochrana společnosti,“ řekla Sobotková.

Balog musí také zaplatit veškerou náhradu škody, a to jednat taxikáři, kterého chtěl mladík zavraždit. „Bojoval o svůj život, proto jsme mu přiznali milion korun. Kdyby se kdokoli vžil do jeho role..., milion zkrátka není nepatřičný,“ řekla soudkyně.

V plné výši odškodnila také pozůstalou rodinu po zavražděném. Celkově se suma pozůstalým pohybuje kolem dvou milionů korun.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Nejprve chtěl smrt taxikáře, jako plnoletý zavraždil kamaráda

Balog po napadení taxikáře, tedy o čtyři měsíce později, brutálně zavraždil třiadvacetiletého otce dvou dětí.

„Představil mi svůj alternativní příběh, že ho k činu dovedl ďábel. Jako psychiatr jeho vysvětlení rozumím, protože je třeba se s tím, co se stalo, nějak vyrovnat. V příběhu jsem shledala neprožitost. Odvolával se na gotisty, ale tak se oni nechovají,“ řekla soudní znalkyně z oboru pedopsychiatrie Eva Čápová.

Nyní se obžalovaný muž odkazoval na to, že se stal Svědkem Jehovovým. Zástupci tohoto náboženského uskupení jej také navštěvovali ve vazební věznici.

Balog trpí trvalou smíšenou poruchou osobnosti, dominují u něj prvky emoční nestability, narcismus, výrazně je snížena emoční frustrace.

„Nesnese, aby byl kritizován, aby jeho sebeobraz byl okolím devalvován. Pak reaguje agresivně nebo autoagresivně. Rád mučí okolí a dominuje a pokud narazí, tak se dostane do obranného a útočného postoje. V jeho jednání se projevuje jeho výrazná impulzivita. Své nežádoucí chování bagatelizuje, svádí je na podmínky mimo jeho osobu. On se do nich dostává jako oběť,“ řekla u soudu Čápová.

Znalci označili možnou resocializaci obžalovaného za problematickou. „Vyplatím manželku (poškozeného) a jeho děti. Mrzí mě to. Měl jsem zůstat doma s tátou, mámou a sourozenci. Snažím se být lepší. A povedlo se to, mám nový smysl života,“ řekl Balog.