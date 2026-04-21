Sháněl vraha i po příbuzných, zaznělo u soudu v případu nájemné vraždy manželky

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové zazněly v úterý výpovědi svědků k případu loňské vraždy ženy na objednávku. Příbuzní obžalovaného manžela zavražděné ženy popsali, jak se dozvěděli o plánovaném činu. U soudu zaznělo, že obžalovaný dokonce žádal syna své sestřenice, aby jeho manželku zavraždil. Ujišťoval ho přitom, že jako člověka s omezenou svéprávností jej prý nemohou odsoudit.

Před soudem vypovídali svědci, kteří oznámili policii možné spáchání trestného činu. Sestřenice jednoho z obžalovaných, který nechal podle obžaloby zavraždit svou manželku, uvedla, že jí o činu řekl syn. Ten do domu v Litětinách na Pardubicku jezdil a dnes popsal, co věděl o plánované vraždě, která se stala loni 29. května.

Svědkyně před soudem vypověděla, že její syn v neděli 1. června v noci rodičům sdělil, že jejich příbuzný manželku zabil a že to musejí oznámit na policii. Obžalovaný mu to prý řekl, když ho o den dřív vezl na vlak. Oznámil mu to podle ní slovy, že manželka je mrtvá a že už se nemusí bát, že by k nim nemohl jezdit.

Muž podle svědkyně už dříve opakovaně uváděl, že by se chtěl manželky zbavit, protože mu byla nevěrná, hádala se s ním a chtěla získat rodinný majetek. Svědkyně vypověděla, že její syn jí také řekl, že ho příbuzný dříve naváděl, aby jeho manželku sám zabil, a ujišťoval jej, že jako člověka s omezenou svéprávností jej prý nemohou odsoudit.

Další svědek, pro kterého byl obžalovaný příbuzný vzorem a jemuž jezdil pomáhat na statku, vypovídal v zasedací místnosti soudu prostřednictvím videokonference kvůli eliminaci kontaktu s obviněnými. Uvedl že manželství jeho příbuzných začalo skřípat kvůli zaměstnání ženy, majetku, její nevěře a nepořádku v domácnosti. Manželé se podle něj chtěli rozvést, obžalovaný podle svědka sledoval pohyb ženina auta a odposlouchával, co se v domě děje, v čemž mu pomáhali i další. O tom, že se chce manželky zbavit, prý mluvil častěji.

Svědek se při výpovědi rozplakal, vypověděl také, že obžalovaný žádal o zabití ženy i jej nebo někoho, „koho by mohl sehnat“. Obžalovaný prý za vraždu nabízel 100 tisíc až 150 tisíc korun.

Kvůli vraždě je souzen mladý muž, který u rodiny bydlel. Podle obžaloby si manžel oběti čin objednal za 150 tisíc. Manžel oběti je jako objednatel druhý obžalovaný. Dvaadvacetiletý vykonavatel činu vinu přiznal, manžel mrtvé ale podíl na vraždě odmítl s tím, že druhý muž si vše vymyslel. Jednání je nařízené až do 24. dubna.

