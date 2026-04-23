Nájemná vražda manželky. Soud rozhodne o muži, který si ji podle obžaloby objednal

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové plánuje ve čtvrtek závěrečné řeči a vynesení rozsudku v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel za 150 tisíc korun. Dvaadvacetiletý muž obžalovaný z vraždy ženy se k činu přiznal. Manžel zavražděné naopak vinu popřel. Mužům hrozí 15 až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest.
Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese. (20....

foto: iDNES.tv

U soudu už oba zmínění muži nevypovídali. Jejich výpovědi četl soudce při jednom z jednání z materiálů přípravných řízení.

Podle obžaloby si manžel vraždu své ženy zaplatil. Manželé řešili rozvod a motivem činu byly údajně spory i snaha získat majetek. Muž si podle spisu zajistil vražedný nástroj, určil místo i způsob útoku a připravil prostředky k ukrytí těla.

„Odmítla milion, tak měla karty rozdaný.“ Soud rozplétá nájemnou vraždu manželky

Ženu útočník zabil ocelovou trubkou loni 29. května, poté zahladil stopy a tělo odvezl v kufru auta asi 20 kilometrů od místa činu, kde ho zakopal. Ve sjednané skrýši si vyzvedl odměnu. Tělo policie našla 4. června, což bylo tři dny potom, co její zmizení nahlásila rodina.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

