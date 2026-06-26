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Manželku omámil a udusil igelitovým pytlem, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest

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  7:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Případ muže z Orlickoústecka, který podle obžaloby minulý rok v lednu zavraždil svou manželku, začne v pátek projednávat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Smrt matky dvou dětí podle spisu maskoval jako sebevraždu. Dokonce napsal a vytiskl dopis na rozloučenou. Muži hrozí výjimečný trest, tedy i doživotí.

Podle dostupných informací byl motivem jednání obžalovaného jeho mimomanželský vztah. Podle obžaloby muž minulý rok v lednu ženu doma omámil léky na spaní a další blíže nezjištěnou psychotropní látkou.

Následně ji přetáhl igelitový pytel na odpadky přes hlavu a ve chvíli, kdy už nejevila známky života, ji převezl jejím autem k lesní cestě na Orlickoústecku. Zavražděnou posadil za volant. Jeho lest prozradily otisky prstů, které policie objevila na igelitovém pytli.

Mělo to vypadat jako sebevražda. Ženu sám udusil igelitovým pytlem, viní manžela

„Igelitový pytel použitý k usmrcení sejmul a na hlavu zemřelé nasadil jiný čistý, čímž měl v úmyslu navodit zdání, že spáchala sebevraždu,“ stojí v obžalobě. Policie muže loni v květnu zadržela, obvinila a soud jej poslal do vazby.

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