Podle dostupných informací byl motivem jednání obžalovaného jeho mimomanželský vztah. Podle obžaloby muž minulý rok v lednu ženu doma omámil léky na spaní a další blíže nezjištěnou psychotropní látkou.
Následně ji přetáhl igelitový pytel na odpadky přes hlavu a ve chvíli, kdy už nejevila známky života, ji převezl jejím autem k lesní cestě na Orlickoústecku. Zavražděnou posadil za volant. Jeho lest prozradily otisky prstů, které policie objevila na igelitovém pytli.
|
Mělo to vypadat jako sebevražda. Ženu sám udusil igelitovým pytlem, viní manžela
„Igelitový pytel použitý k usmrcení sejmul a na hlavu zemřelé nasadil jiný čistý, čímž měl v úmyslu navodit zdání, že spáchala sebevraždu,“ stojí v obžalobě. Policie muže loni v květnu zadržela, obvinila a soud jej poslal do vazby.