Rodina zemřelé si nepřála být s obžalovaným v jedné místnosti, proto soud využil dvě jednací síně propojené obrazovým záznamem. „Za normálních okolností bych nic podobného nepovolila, ale v tomto případě soud výslech prostřednictvím videokonference povolí,“ řekla na úvod soudkyně Jana Bodečková.
Matka poškozené před soudem popsala svou dceru jako člověka, který se nikdy problémům nevyhýbal a stavěl se k nim čelem ve snaze je řešit. Ještě před Vánocemi se jí měla dcera svěřit s nevěrou svého manžela, přesto prý chtěla rodinu zachovat. Podle matky je velmi nepravděpodobné, že by si sáhla na život. „Nikdy by nic podobného neudělala, pro ni byla představa, že by tady zanechala děti naprosto nepředstavitelná,“ zaznívalo opakovaně z úst všech rodinných příslušníků.
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Matka poškozené uvedla, že vztahy mezi oběma rodinami nebyly ideální už od počátku. „Moji dceru rodina obžalovaného nepřijala hned v začátku, protože pocházela z rozvedené rodiny, což bylo pro jejich rodinu naprosto neakceptovatelné. Nakonec to časem nějak přijali,“ řekla.
Jednání provázely silné emoce. Během výpovědí se někteří přítomní neubránili slzám. Jeden ze zmocněnců poškozených rodinných příslušníků v jeho průběhu vznesl námitku proti způsobu kladení otázek obhájkyně obžalovaného vůči matce oběti. Do vedení výslechů obhájkyní nebo kladení otázek obžalovaným musela opakovaně zasahovat i soudkyně.
Významnou část jednání zabralo také řešení dopisu na rozloučenou, jehož autentičnost rodina dlouhodobě zpochybňuje. Podle svědků neodpovídá způsobu písemného projevu ani uvažování zemřelé. Jako zásadní uvedla rodina i fakt, že v něm chyběla zmínka o dětech, které byly pro zemřelou na prvním místě.
Otec zemřelé jako jediný z rodinných příslušníků vypovídal osobně za přítomnosti obžalovaného a na dotaz soudkyně uvedl, že má k němu negativní vztah. Obžalovaný do jeho výpovědi zasahoval komentáři a dokonce zvýšil hlas, na což musela soudkyně Jana Bodečková reagovat. „A dost, takové chování není na místě,“ napomenula ho.
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Nově u soudu zazněly i okolnosti dopravní nehody manželů, ke které mělo v minulosti dojít. Otec zemřelé uvedl, že si jeho dcera část událostí ani nepamatovala. „Po cestě z divadla obžalovaný naboural auto. Volant prý strhl do zastávky, protože se měl údajně vyhýbat nějaké překážce. Dcera byla na různých vyšetřeních v nemocnici, ale nepamatovala si vůbec nic mezi nehodou a časem doma,“ řekl. Zároveň dodal, že si některé okolnosti začal spojovat až zpětně. „To si člověk může domyslet spoustu věcí.“ Zdůraznil však, že jde pouze o jeho osobní pochybnosti.
Obžalovaný od počátku procesu jakoukoliv vinu zásadně odmítá. U soudu opakovaně uvedl, že se jeho manželka dlouhodobě potýkala s psychickými problémy a na její smrti se nijak nepodílel. Nesouhlasí ani s tvrzením rodiny zemřelé a je přesvědčen, že jejich pohled na jeho osobu ovlivnila až medializace případu. Podobně se při předchozím jednání vyjádřila i jeho rodina, která uvedla, že by se ničeho podobného nebyl schopen dopustit.
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Příbuzní uvedli, že přišli nejen o dceru a sestru, ale fakticky také o možnost běžného kontaktu s jejími dětmi. Opatrovnické řízení týkající se dětí přitom stále pokračuje souběžně s trestním. „Krátce po smrti dcery mi obžalovaný sdělil, že je odteď mohu vídat pouze v jeho přítomnosti nebo jim mohu upéct buchtu a nechat ji za dveřmi. Jak se dětem daří se dozvídáme pouze zprostředkovaně přes právníky,“ dodala s pláčem matka poškozené.
V obžalobě stojí, že třiačtyřicetiletý muž minulý rok v lednu omámil doma svou ženu léky na spaní a další blíže nezjištěnou psychotropní látkou. Následně jí přetáhl igelitový pytel na odpadky přes hlavu a ve chvíli, kdy už nejevila známky života, ji převezl jejím autem k lesní cestě na Orlickoústecku. Zavražděnou posadil za volant. Jeho lest prozradily otisky prstů, které policie objevila na igelitovém pytli. Motivem měl být údajně mužův dlouhodobý mimomanželský vztah. Hlavní líčení bude pokračovat i v dalších dnech. Muži hrozí až výjimečný trest.
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26. června 2026