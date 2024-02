Mrtvolu jsem našel, už jsem jich našel asi osm, tvrdí obžalovaný z vraždy

Svoje dnešní vystoupení u soudu obžalovaný Kučera zahájil výhrůžkou, že bude svoji výpověď neúměrně natahovat. „Nic z toho jsem nespáchal. Na čtyři pět dní to tady asi nebude, ale budu mluvit jako Fidel Castro, takže to tady vidím do noci,“ uvedl.

Pak hodinu a půl hovořil, ale k věci samotné se nevyjádřil. Předsedkyně senátu Jana Bodečková pak jeho výpověď ukončila a začala klást konkrétní dotazy.

Čtyřicetiletý Kučera je partnerem o tři roky mladší Barákové. Podle spisu společně vraždili 30. listopadu 2022 v domě v Libišanech, kde po hádce zabili sedmdesátiletou matku obžalované. Ženy měly dlouhodobé spory a soudily se o majetek. Právě ten je podle všeho i motivem vraždy. Kučera dnes u soudu přiznal, že dluží stovky milionů.

Podle obžaloby při útoku seděl seniorce na zádech a její hlavou několikrát silně udeřil o podlahu, poté ji bil do hlavy těžkou vázou a následně jí do hlavy a krku vyvrtal několik otvorů vrtačkou. Tělo polil kyselinou. Útoku byla přítomná i Baráková, která se pořezala o rozbitou vázu. Oba pachatelé pak místo činu uklidili a zavolali policii s tím, že našli mrtvolu.

Ve výpovědi na policii se Kučera k vraždě přiznal. Uvědomoval si, jak ženu zabil. Řekl, má dlouhodobé problémy se zákonem a chtěl do vězení.

Dnes u soudu ale vinu popřel. „To jsem neudělal. V domě jsem pouze prováděl domluvené opravy objektu a elektronického klíče od auta, u kterého je mi kladeno za vinu, že jsem jej ukradl. Přijeli jsme na domluvenou návštěvu, ale zavražděná nekomunikovala, psali jsme jí a volali, ale pak jsem ji našel mrtvou v pracovně. V minulosti už jsem našel mrtvol asi osm, mám na to bohužel štěstí,“ řekl u soudu. Bodečková se ho pak zeptala, jak reagoval, když viděl tělo mrtvé. Řekl jsem: „A kur**, už zase.“

Vraždu však ve středu u soudu detailně popsala spoluobviněná dcera zavražděné, její verze odpovídá obžalobě. „Je to autistka, tvrdí něco jiného,“ řekl Kučera. Původně se prý k vraždě raději přiznal, protože mu stejně bylo jasné, že ho policie usvědčí.

Kučera je v případu také obviněný z nedovoleného držení zbraní, policie u něj našla dvě dlouhé palné zbraně, brokové hlavně, pažby a tisíce nábojů. Muž tvrdí, že nejsou jeho.

U soudu také vyšlo najevo, že jde o recidivistu. V minulosti Kučera dostal podmínku za zavinění dopravní nehody, při které zemřeli dva lidé, střet se zákonem měl také za řízení auta bez řidičského průkazu.

Za nebezpečné vyhrožování dostal trest prospěšných prací. V současnosti je navíc v jiném případu obviněn z pokusu o podvod.

V případu vraždy dnes rozsudek nepadne, hlavní líčení bude pokračovat 12. března.