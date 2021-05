Muž poslal do USA znehodnocenou raketu, soud jej zprostil obžaloby

Horský koupil kusy vyřazených raketových systémů sovětské výroby OSA, S200 Vega, S75 Volchov a 2K12 od Vojenského technického ústavu, který se znehodnocením tohoto materiálu zabývá.

Jeho zásilku do USA pak v roce 2017 zabavila Celní správa a Horský dostal v listopadu 2019 od krajského soudu pokutu 200 tisíc korun. Nejvyšší soud však případ vrátil.

„Znalecké posudky dospěly k jednoznačným závěrům, že předmětné věci jsou modely raket mající povahu muzejních exponátů, jsou vyrobeny z nefunkčních znehodnocených originálních dílů, některé díly byly vytvořeny jako tvarově více méně odpovídající repliky z prostého plechu (tedy i z neodpovídajícího materiálu). Aby zajištěné věci byly uvedeny do bojeschopného stavu, bylo by potřeba užít takových technických operací, které by se rovnaly výrobě nového výrobku,“ napsal v rozsudku předseda senátu Nejvyššího soudu Jiří Říha.

Protože státní zástupce nepodal důkazy, které by soud přesvědčily, že se Horský dopustil zločinu, zprostil jej Krajský soud v Pardubicích viny. Součástí spisu byla například soukromá e-mailová korespondence mezi Horským a firmami, které makety kupovaly.

„Z ní se dá vyčíst snaha obžalovaného docílit legitimnosti obchodu. Soud nemá důkazy o tom, že by si byl obžalovaný vědom, že se dopouští trestné činnosti,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Roman Drahný.

Rozsudek však není pravomocný. Státní zástupce Petr Babka se proti verdiktu soudu na místě odvolal.

„Materiál, který byl vyvážen, si nadále drží povahu vojenského materiálu. To je zásadní pro posouzení celé věci. I přestože je delaborován, má nadále povahu vojenského materiálu,“ řekl Babka.

„Žádná armáda na světě je nemůže použít jako vojenský materiál. Vojenský technický ústav prodal mému klientovi vybrakované, vykuchané díly jako kovošrot. Obžalovaný si to koupil, z větší části ho dodělal a jako model to prodával,“ odmítá to Horského obhájce Radek Ondruš.

Nyní je vyšetřován za maketu jaderné bomby

Horský po skončení soudu prohlásil, že si na lavici obžalovaných připadal jako americký špion.

„Jsem celou touto kauzou, která trvá čtyři roky, zhnusený a připadá mi to jako v 50. letech. Otrávit se nenechám, mám navíc velkou podporu mezi militaristy, verdikt soudu mi vlil novou energii,“ řekl Horský.

Nyní je vyšetřován za další maketu - jaderné bomby, kterou vyrobil pro muzeum v New Yorku.

„Je to další pseudokauza. Je to pohledová maketa. Snaží se mi prokázat, že jde o jaderný štěpný materiál. Nyní ji má pod kontrolou celní správa,“ řekl Horský.

Ve skladu celní správy jsou umístěny i torza raket, o něž se vedl spor u pardubického soudu. „Jsou tam čtyři roky. Došlo k jejich znehodnocení a částečně destrukci. Máme na to znalecký posudek. Škoda je 200 tisíc korun, které budou muset nejspíš uhradit daňoví poplatníci,“ řekl Horský.