Nevylákal jsem je, odmítl mladík obžalobu z dvojnásobné vraždy kvůli vile

Spoluobviněný Jiří Nehyba, který se zpovídá z údajného podvodu, požádal, aby se soud mohl konat v jeho nepřítomnosti a dál se procesu osobně neúčastní.



Obžalovaný Fiala už dříve prohlásil, že u soudu nebude vypovídat při výslechu, a tak soud jen citoval z výslechů před policejními vyšetřovali.



Předsedkyně trestního senátu dala na úvod čtvrtečního stání Fialovi prostor, aby přečetl své vyjádření k celému případu.

„To, co uvádím nyní, je má platná verze. Svou první výpověď odmítám. Nesouhlasím s popisem skutku, jak je popsán v obžalobě, neboť se stal jinak. Nikdy v životě jsem nikomu neublížil. Vše je smutné, měl by být zjištěný skutkový stav, dva roky jsem vězněn bez relevantních důkazů,“ četl ze svého vyjádření Fiala.

Obžaloba mu klade za vinu, že v červnu 2019 vylákal staršího muže a ženu na chatu do Velké Paseky u Ledče nad Sázavou, kde měl doladit prodej vily v pražské Bubenči, jejíž majitelkou byla výše uvedená žena.

Objekt se nachází v památkové zóně nedaleko Hradčan, kde se ceny těchto nemovitostí pohybují v desítkách milionů korun. Druh seniorky údajně slíbil obžalovaným Fialovi a Nehybovi prodat tento objekt za 2,5 milionu korun.

Jenže na chatě, kterou kvůli doladění koupě Fiala pronajal, někdo oba seniory zavraždil, pak jejich těla zatížil a hodil do nedaleké vodní nádrže Švihov.

8. ledna 2021

Auto, kterým oba senioři přijeli, pak podle spisu Fiala společně se spoluobviněným Nehybou převezli tajně do maďarské Ostřihomi, kde jej zlikvidovali. To je ale asi to jediné, v čem se shodnou obhajoba i obžaloba.

„Poškozený komunikoval telefonem druhý den v 15:15 hodin, takže byl naživu. Kromě kontaktu s oběma poškozenými neexistuje důvod, že jsem se měl na vraždě podílet právě já,“ četl před soudem Fiala.

Evidentně proti mysli mu byla formulace v obžalobě, že oba seniory vylákal na schůzku.



„Vylákání poškozených nedává smysl. Vše měl vyřešit Nehyba s poškozeným v Praze. Tam by to bylo ostatně pro nás jednodušší, ale na přání poškozeného, aby bylo setkání vázáno na jejich cestu na Moravu, jsem objednal chatu ve Velké Pasece,“ řekl Fiala.

„Před chatou popojíždělo auto“

Popsal také, co se dělo, když na chatu přijeli. Když se ladily detaily prodeje vily, rozhořel se údajně spor mezi seniorkou, která byla majitelkou nemovitosti, a jejím druhem o penězích.

„Odjel jsem domů ve 20:30 a tam pracoval asi do půlnoci. Pak jsem se ale vrátil na chatu, protože jsem si tam zapomněl tašku s telefonem a věcmi. Už když jsem přijížděl kolem 1:30, přišlo mi divné, že tam popojíždělo před chatou auto. Vyfotil jsem fotky, které jsou ve spisu,“ četl Fiala své vyjádření.

Auto podle něj přijelo před vchod chaty a z ní vynášeli bezvládné tělo seniorky. „Byly to dvě osoby, jedna vyšší, druhá menší. Připadalo mi, že je to poškozený. Špatně jsem se prozradil, asi pode mnou zapraskala větev. Volali za mnou, že vědí, kdo jsem. Musel to být poškozený, nikdo jiný o schůzce nevěděl,“ řekl Fiala.

Když se prý pak ráno na místo vrátil, chata byla prázdná. Jen auto seniorů stálo zaparkované v hlubokém údolí.



„Nechtěl jsem konfrontovat pronajímatele chaty se vzniklou situací, proto jsem zametl střepy, zaplatil rozbitý lustr a auto jsme odvezli s Nehybou do Maďarska. Doma jsem nechali telefony, aby nebyl zaznamenán náš pohyb,“ četl Fiala svou poslední verzi výpovědi.

Do Čech se pak vrátili přes Slovensko vlakem. Závěrem svého vyjádření se Fiala omluvil nejen příbuzným důchodkyně, pronajímatelům chaty i své rodině. „Doufám, že vše bude řádným způsobem osvětleno,“ řekl.

Výpověď na policiI vyzněla zcela jinak

Přitom ve své první výpovědi na policii se zmiňoval o tom, že při hádce mezi seniory na chatě odešel ven, aby si mohli vše vyříkat v klidu, a když se vrátil, ležela poškozená na zemi bez známek života.

Její druh chtěl i za této situace podle Fialy dotáhnout prodej vily. Dále uvedl, že mu pomohl tělo seniorky naložit do auta, odvézt na most mezi Brzoticemi a Bernarticemi, zatížit tělo a vhodit do Želivky.

8. ledna 2021

Pak se oba muži vrátili do chaty, došlo mezi nimi ke sporu a senior hmátl podle Fialovy verze jako první po noži, který byl na stole u občerstvení. Karabáčem u krbu se prý Fiala pouze bránil. Tělo mrtvého seniory skončilo ve Švihově taky.



Tuto verzi ale nyní Fiala odmítl. Mrtvou důchodkyni označil za oběť dlouhodobého domácího násilí ze strany jejího druha, kterému se nemohla bránit.