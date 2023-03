Matka hodila pětitýdenním kojencem po manželovi, dostala podmínku

Jednání matky, která podle obžaloby hodila své dítě na vzdálenost jednoho metru, vykazovalo znaky těžkého ublížení na zdraví, pro jehož hodnocení je příslušný krajský soud.

Ten však podle zákona nemohl rozhodnout přísněji, než v předchozím jednání učinil okresní soud, který obžalované potrestal podmínkami.

Manželé již spolu vychovávali syna z ženina prvního vztahu, po porodu druhého již společného dítěte si je vzali z porodnice domů na revers.

Až do inkriminovaného data, 12. listopadu 2019 nic nenasvědčovalo tomu, že by rodina řádně nefungovala. Podle spisu však matka ten den navečer po slovní rozepři hodila pětitýdenního syna na vzdálenost jednoho metru po otci. Rozzlobila ji jeho slova, že jde do práce a nemůže se o chlapce postarat. Formulace a přesný popis skutku soud přesvědčily, že je třeba matku potrestat.

Soud měl za prokázané, že v důsledku hodu hrozila dítěti život ohrožující poranění. Protože ale nemohl uložit přísnější trest než předchozí okresní soud a přihlédl i k dosavadnímu bezúhonnému životu matky, zůstal u spodní hranice trestní sazby.

Otec dítěte uvedl, že syna čtyřikrát zalehl v posteli, naposledy musel dítě resuscitovat. To však podle soudních znalců nevedlo ke zraněním, které dítě utrpělo.

Dítě mělo zlomeniny a podlitiny

Pediatrička, která dítě vyšetřovala, nechala chlapce hospitalizovat. V nemocnici pak byly zjištěny zlomeniny žeber staršího data, zlomenina klíční kosti a podlitiny na různých částech těla.

„Původcem je obžalovaný, nebo obžalovaná. Je otázkou, čí jsou nepravdivé výpovědi. Soud má za to, že ten z obžalovaných, který byl původcem poranění, tuto informaci před druhým rodičem zakryl a pak společně navštívili dětskou lékařku,“ uvedl předseda soudního senátu Jan Šlosar.

Kdo dítěti ubližoval, se tedy nepodařilo prokázat. „Důkazy neumožňují na něj zcela jasně ukázat,“ řekl Šlosar. Proto soud v tomto bodě zprostil rodiče obžaloby.

O dítě se nyní starají prarodiče, rodiče ho mohou vídat za přítomnosti dědy, nebo babičky. Chlapec nyní dobře prospívá.

Rozsudek není pravomocný, práva na odvolání se vzdal pouze advokát obžalovaného otce, ostatní strany si ponechaly lhůtu.

Ani jeden z rodičů si nepřišel rozsudek vyslechnout osobně, matka z důvodu nemoci, otec prostřednictvím svého právníka požádal soud, aby se hlavní líčení mohlo konat bez něj, čemuž soud vyhověl.