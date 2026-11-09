Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj. Kromě sexuálního násilí musely děti trpět rány vařečkou, trubkou od vysavače či topení v bazénu. V pondělí za to padly u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové tresty.
Rozlitý čaj, neumyté nádobí nebo jen špatně odložená věc? Pro většinu lidí běžné záležitosti, které už k soužití s dětmi zkrátka patří. Pro obžalovanou ženu a muže z Pardubicka však byly právě takové malichernosti důvodem ke křiku, násilí a sexuálním praktikám.
Co je to za způsob trestu? Olizovat tvář nezletilé dívce, osahávat jí prsa a říkat, že má pěkná prsíčka.
Miroslav Trávníčeksoudce