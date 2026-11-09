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Sexuální násilí i zvrácené tresty. U soudu zazněly šokující podrobnosti o týrání dětí

Hana Lanková
Eliška Andrlová
,
  18:20
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Zvrácené výchovné praktiky zažívaly tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj. (9. listopadu 2026) | foto: Eliška Andrlová, iDNES.cz

Zvrácené výchovné praktiky zažívaly několik let tři děti z Pardubicka. Jejich matka je se svým partnerem roky psychicky i fyzicky týrala. Tresty padaly za malichernosti, někdy stačil i rozlitý čaj. Kromě sexuálního násilí musely děti trpět rány vařečkou, trubkou od vysavače či topení v bazénu. V pondělí za to padly u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové tresty.

Rozlitý čaj, neumyté nádobí nebo jen špatně odložená věc? Pro většinu lidí běžné záležitosti, které už k soužití s dětmi zkrátka patří. Pro obžalovanou ženu a muže z Pardubicka však byly právě takové malichernosti důvodem ke křiku, násilí a sexuálním praktikám.

Co je to za způsob trestu? Olizovat tvář nezletilé dívce, osahávat jí prsa a říkat, že má pěkná prsíčka.

Miroslav Trávníčeksoudce

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