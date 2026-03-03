Vydával se za policistu, poslal gumový penis na dobírku. Soud potrestal stalkera

Hana Lanková
  13:08
Stovky oplzlých zpráv, noční telefonáty, poslouchání za oknem i balík s erotickou pomůckou. To je jen malý výčet z toho, co jednatřicetiletý muž z Náchodska dlouhodobě prováděl ženám, které si náhodně vybral na internetu. Okresní soud v Náchodě ho poslal na 14 měsíců do vězení a nařídil ochranné léčení.

Jednou z jeho obětí byla i jednačtyřicetiletá lektorka zumby, podnikatelka a influencerka Lucie Tvrdoňová.

„Volá mi, píše a posílá videa s jeho penisem nebo fotomontáže s mojí fotkou. Neustále si mění čísla a zakládá nové profily na sociálních sítích. Nikdy nevím, kdy se ozve znovu. Píše mi, že je u mě před domem nebo v práci. Ví o mně naprosto všechno. Musela jsem začít brát léky na spaní a Menièrovu chorobu (chronické onemocnění vnitřního ucha – pozn. red.), která se mi vlivem stresu zhoršila,“ řekla dříve redakci iDNES.cz.

Po zprávách mimo jiné popisoval i údajný sex příbuzné jedné z poškozených.

