Jednou z jeho obětí byla i jednačtyřicetiletá lektorka zumby, podnikatelka a influencerka Lucie Tvrdoňová.
„Volá mi, píše a posílá videa s jeho penisem nebo fotomontáže s mojí fotkou. Neustále si mění čísla a zakládá nové profily na sociálních sítích. Nikdy nevím, kdy se ozve znovu. Píše mi, že je u mě před domem nebo v práci. Ví o mně naprosto všechno. Musela jsem začít brát léky na spaní a Menièrovu chorobu (chronické onemocnění vnitřního ucha – pozn. red.), která se mi vlivem stresu zhoršila,“ řekla dříve redakci iDNES.cz.
Po zprávách mimo jiné popisoval i údajný sex příbuzné jedné z poškozených.