Pardubice ustoupily ve sporu o stadion. Město se s firmou mimosoudně vyrovná

Město Pardubice ukončilo vleklý spor se stavební firmou Porr, která modernizovala letní stadion a po radnici požadovala přes 11 milionů korun za vícepráce. Po doporučení soudu i externích právníků se magistrát rozhodl pro mimosoudní dohodu a zaplatí firmě polovinu původně požadované částky.
FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který však bude vystupovat také pod názvem CFIG Arena. (1. února 2023) | foto: Josef Vostárek, ČTK

14 fotografií

Podle mluvčí firmy Porr Lucie Obdržálkové dodatek firma městu nepředložila, protože město naléhalo na rychlé dokončení prací kvůli zahájení fotbalové sezony. Společnost nechtěla, aby se práce zdržely nebo přerušily čekáním na schválení dodatku.

„Pokud chce zhotovitel vyjít investorovi vstříc a nekomplikovat průběh stavby, často přistoupí k provedení víceprací ještě před formálním uzavřením dodatku, a tím na sebe bere určité riziko. Práce byly provedeny, avšak investor následně odmítl jejich úhradu s odkazem na neexistenci příslušného dodatku,“ uvedla mluvčí.

Pardubice se soudí o dostavbu arény, firma chce po radnici více než 11 milionů

„Po vyhodnocení všech okolností město vyhodnotilo uzavření soudního smíru jako řešení, které je pro město nejhospodárnější,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Modernizovaný letní stadion město otevřelo v únoru 2023. Práce trvaly necelé dva roky a stály 424 milionů korun. Později firma Porr poslala městu platební příkaz, radnice ho obdržela na konci roku 2024. Požadovala 11,3 milionu korun, byl na něm i úrok z prodlení 15 procent, který začal platit od konce července 2023. Město se začalo s Porrem soudit, protože o nedoplatku nevědělo.

Podle soudu je nárok firmy oprávněný

„Jednoduše řečeno, spor je o to, zda má Porr nárok na uhrazení výše uvedené částky, již si Porr účtuje za provedení prací, které provedl na letním stadionu ještě předtím, než byl uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě o dílo, který by příslušné práce zasmluvnil,“ řekl Rychtecký.

Na jednání soud vyzval strany ke smíru. Podle něj část nároku stavební firmy je oprávněný. Město ještě oslovilo externí advokátní kancelář, která soudní názor potvrdila. Radnice proto souhlasí se smírem a schválila, že firmě zaplatí 5,5 milionu korun.

„Daná částka tak reflektuje hodnotu Porrem provedených prací, ohledně kterých soud vyslovil předběžný názor, že by je město mělo zaplatit, a dále příslušný úrok z prodlení z této částky,“ uvedl náměstek.

Pokud by firma Porr chtěla víc peněz, musela by se dál soudit, ale to nechce. „Spor by byl technicky i časově náročný a jeho další vedení by vyžadovalo rozsáhlé znalecké posudky, což by s sebou neslo další významné finanční náklady. Podobné soudní spory se mohou protáhnout i na deset let,“ sdělila mluvčí. S městem chce mít firma dál korektní vztahy, dodala.

Fotbalisté mají smělý plán na dostavbu stadionu, chtějí zdvojnásobit kapacitu

Stadion má nový vyhřívaný trávník, který lemují čtyři tribuny s kapacitou 4 620 diváků, z toho 600 míst se nachází na historické západní tribuně. Ta je pro VIP návštěvníky. Východní tribuna pojme 2 700 lidí. Kapacitu stadionu lze v budoucnu pomocí přístaveb nových tribun zvýšit. Fotbalový klub má plán v budoucnu stadion dostavět, pokud se mu bude dařit. Většinový podíl FK Pardubice drží od srpna společnost Kaprain Karla Pražáka.

1. února 2023
