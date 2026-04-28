Podnikatele stále ruší hluk z hřiště. Jeho dovolání soud odmítl, zatím se nevzdává

Dlouhá série sporů mezi Milošem Holečkem a politickou reprezentací města se rozrostla o další uzavřený případ. Holeček prohrál spor, ve kterém město žaloval kvůli nepřiměřenému hluku ze sportovního hřiště.
Okresní soud v Pardubicích v roce 2024 nařídil městu, aby hluk omezilo. Odvolací krajský soud loni v červnu žalobu naopak v celém rozsahu zamítl. Holeček podal prostřednictvím své advokátky dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten letos v březnu dovolání odmítl.
Z usnesení je přitom zjevné, že se soudci ve skutečnosti obsahem kauzy vůbec nezabývali. Řešili způsob, jakým Holečkova advokátka dovolání podala.
Dovolání je mimořádný krok a advokát v něm musí přesně podle zákona vysvětlit, proč by se tím Nejvyšší soud měl zabývat. Třeba vysvětlit, že krajští soudci se odchýlili od nějakého staršího rozsudku. To v dovolání chybělo. „Úkolem dovolacího soudu není, aby na základě odůvodnění napadeného rozhodnutí sám vymezoval předpoklady přípustnosti dovolání,“ uvádí se v usnesení.
Miloš Holeček se ale nehodlá vzdát. „Půjdu k Ústavnímu soudu. Musím vyčerpat všechny možnosti, abych mohl jít k Evropskému soudu pro lidská práva,“ řekl.
Tvrdí, že sportovní hřiště vzniklo v rozporu s územním plánem města. „V této lokalitě územní plán nepřipouští stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí, například dopravní zátěže či hluk. Hluk je přitom změřený okresním soudem a násobně překračuje normy,“ uvedl Holeček.
Uklidňoval mladíky, dostal ránu skateboardem
Miloš Holeček si vilu postavil bez stavebního povolení. V roce 2014 pardubičtí zastupitelé změnili územní plán a on pak mohl dům zlegalizovat. Musel ale podle svých slov zaplatit pokutu 350 tisíc korun.
Vzápětí si začal stěžovat na rány míčem z hřiště, které tam město po úpravách znovu otevřelo o rok později. V roce 2017 jej z místa odvezla záchranka s otřesem mozku poté, co se v noci pokusil uklidnit skupinu mladíků, kteří na hřišti za jeho vilou hlučně hráli a křičeli. Dostal ránu skateboardem.
Okresní soud v Pardubicích nechal změřit hladinu hluku v okolí Holečkovy vily a dospěl k závěru, že hluk překračuje limity a jeho stížnost je oprávněná. Uvedl, že v přírodním parku lidé čekají ticho a zpěv ptactva, a nikoliv rány míčem. A uznal i argumenty, že v důsledku hluku mají manželé Holečkovi zdravotní potíže.
Pardubický krajský soud dospěl k opačným závěrům. Měření hluku bylo podle něj neprůkazné, zdravotní potíže manželů vůbec nemusejí souviset s hlukem a rány míčem a hlasy lidí ke sportovnímu hřišti patří.
Mezi pardubickou radnicí a Holečkem, který vlastní řadu klíčových pozemků, panují letité spory. Třeba v roce 2020 na čas zabrzdil přípravu výstavby severovýchodního obchvatu města nebo před dvěma lety dosáhl zrušení stavebního povolení na cyklostezku kolem obchvatu.
|
Už samotnou modernizaci hřiště za svým domem Holeček dodnes chápe jako úmyslný faul ze strany města. Hřiště podle něj do parku, který leží v lokálním biocentru a nadregionálním biokoridoru nepatří.
Tvrdí, že Pardubice by při troše dobré vůle mohly zajistit nejenom jemu, ale i sousedům a návštěvníkům parku mnohem více klidu. „Stačilo by demontovat basketbalové koše. Basketbal je největším zdrojem hluku. Zvyknete si na hluk silnice, železnice, ale na tyto rány se zvyknout nedá,“ uvedl.