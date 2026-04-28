Podnikatele stále ruší hluk z hřiště. Jeho dovolání soud odmítl, zatím se nevzdává

David Půlpán
  13:00
Podnikatel Miloš Holeček neuspěl u soudů se svou snahou donutit Pardubice, aby omezily hluk ze hřiště v parku Na Špici, u něhož žije. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl. Holeček se ale vzdát nechce a plánuje další kroky, jak dosáhnout svého.
Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek...

Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek metrů za hranicí určenou pro obytnou výstavbu. | foto: MAFRA

Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek...
Miloš Holeček měří hluk v parku Na Špici.
Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek...
Hřiště v sousedství vily známého pardubického podnikatele v parku Na Špici
Dlouhá série sporů mezi Milošem Holečkem a politickou reprezentací města se rozrostla o další uzavřený případ. Holeček prohrál spor, ve kterém město žaloval kvůli nepřiměřenému hluku ze sportovního hřiště.

Okresní soud v Pardubicích v roce 2024 nařídil městu, aby hluk omezilo. Odvolací krajský soud loni v červnu žalobu naopak v celém rozsahu zamítl. Holeček podal prostřednictvím své advokátky dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten letos v březnu dovolání odmítl.

Z usnesení je přitom zjevné, že se soudci ve skutečnosti obsahem kauzy vůbec nezabývali. Řešili způsob, jakým Holečkova advokátka dovolání podala.

Dovolání je mimořádný krok a advokát v něm musí přesně podle zákona vysvětlit, proč by se tím Nejvyšší soud měl zabývat. Třeba vysvětlit, že krajští soudci se odchýlili od nějakého staršího rozsudku. To v dovolání chybělo. „Úkolem dovolacího soudu není, aby na základě odůvodnění napadeného rozhodnutí sám vymezoval předpoklady přípustnosti dovolání,“ uvádí se v usnesení.

Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek metrů za hranicí určenou pro obytnou výstavbu.
Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek metrů za hranicí určenou pro obytnou výstavbu.
Miloš Holeček měří hluk v parku Na Špici.
Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek metrů za hranicí určenou pro obytnou výstavbu.
Miloš Holeček se ale nehodlá vzdát. „Půjdu k Ústavnímu soudu. Musím vyčerpat všechny možnosti, abych mohl jít k Evropskému soudu pro lidská práva,“ řekl.

Tvrdí, že sportovní hřiště vzniklo v rozporu s územním plánem města. „V této lokalitě územní plán nepřipouští stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí, například dopravní zátěže či hluk. Hluk je přitom změřený okresním soudem a násobně překračuje normy,“ uvedl Holeček.

Uklidňoval mladíky, dostal ránu skateboardem

Miloš Holeček si vilu postavil bez stavebního povolení. V roce 2014 pardubičtí zastupitelé změnili územní plán a on pak mohl dům zlegalizovat. Musel ale podle svých slov zaplatit pokutu 350 tisíc korun.

Vzápětí si začal stěžovat na rány míčem z hřiště, které tam město po úpravách znovu otevřelo o rok později. V roce 2017 jej z místa odvezla záchranka s otřesem mozku poté, co se v noci pokusil uklidnit skupinu mladíků, kteří na hřišti za jeho vilou hlučně hráli a křičeli. Dostal ránu skateboardem.

Miloš Holeček měří hluk v parku Na Špici.

Okresní soud v Pardubicích nechal změřit hladinu hluku v okolí Holečkovy vily a dospěl k závěru, že hluk překračuje limity a jeho stížnost je oprávněná. Uvedl, že v přírodním parku lidé čekají ticho a zpěv ptactva, a nikoliv rány míčem. A uznal i argumenty, že v důsledku hluku mají manželé Holečkovi zdravotní potíže.

Pardubický krajský soud dospěl k opačným závěrům. Měření hluku bylo podle něj neprůkazné, zdravotní potíže manželů vůbec nemusejí souviset s hlukem a rány míčem a hlasy lidí ke sportovnímu hřišti patří.

Mezi pardubickou radnicí a Holečkem, který vlastní řadu klíčových pozemků, panují letité spory. Třeba v roce 2020 na čas zabrzdil přípravu výstavby severovýchodního obchvatu města nebo před dvěma lety dosáhl zrušení stavebního povolení na cyklostezku kolem obchvatu.

Už samotnou modernizaci hřiště za svým domem Holeček dodnes chápe jako úmyslný faul ze strany města. Hřiště podle něj do parku, který leží v lokálním biocentru a nadregionálním biokoridoru nepatří.

Tvrdí, že Pardubice by při troše dobré vůle mohly zajistit nejenom jemu, ale i sousedům a návštěvníkům parku mnohem více klidu. „Stačilo by demontovat basketbalové koše. Basketbal je největším zdrojem hluku. Zvyknete si na hluk silnice, železnice, ale na tyto rány se zvyknout nedá,“ uvedl.

Podnikatele stále ruší hluk z hřiště. Jeho dovolání soud odmítl, zatím se nevzdává







