Muže mlátili pěstmi do hlavy, na místě zemřel. Cizincům u soudu hrozí deset let

Autor: ,
  9:21aktualizováno  9:42
Pardubický krajský soud začal v pondělí projednávat případ rvačky z jara letošního roku, po které na pardubické třídě Míru zůstal v tratolišti krve ležet mrtvý muž. Obžaloba klade dvěma cizincům ve věku 30 a 31 let za vinu ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví. Oběma mužům hrozí až deset let za mřížemi.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vzhledem k tomu, že ani jeden z mužů není české národnosti, je po celou dobu jednání k dispozici tlumočnice, se kterou obžalovaní komunikují.

Státní zástupce přednesl soudu návrh dohody o vině a trestu, se kterou oba obžalovaní souhlasí. Stanovuje nižší trest za mřížemi, ale delší dobu vyhoštění z České republiky. U prvního obžalovaného jde o čtyři roky vězení a vyhoštění na 10 let, u druhého muže dva roky vězení a vyhoštění na pět let.

„Rád bych strávil ve vězení co nejméně času, abych mohl co nejdřív do práce vydělávat a posílat rodinám peníze. Přijměte prosím moji upřímnou soustrast. Lituji toho, co se stalo. Nechápal jsem ten večer, co se vůbec děje. Vím, že jsem se choval špatně. V naší zemi si pomáháme. Lituji všeho,“ řekl jeden z obžalovaných.

Druhý z obžalovaných se s projevenou lítostí přidal.

Hlavou se udeřil o dlažební kostky

Skupina tří mužů se poprali na konci března po třetí hodině ranní v centru města. Šlo o muže, kteří si vyřizovali účty. Fyzickému konfliktu ve skupince podnapilých předcházela hádka.

Jeden z cizinců udeřil muže dvěma ranami pěstí do hlavy, ten se po silných úderech nejistě dopotácel o kousek dál, kde jej opětovně udeřil druhý muž. Po tomto úderu napadený již padl k zemi, přičemž se udeřil o dlažební kostky do zadní části hlavy a zůstal nehybně ležet.

Přes veškerou snahu policistů a záchranářů muž v důsledku nitrolebního krvácení a mnohačetnému pohmoždění mozku s rychlým otokem mozku na místě zemřel.

U soudu v Pardubicích stanuli dva muži, kteří jsou po rvačce na třídě Míru obvinění z ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví. (13. října 2026)
Třída Míru v Pardubicích byla během vyšetřování uzavřena. (29. března 2025)
Policejní eskorta přivedla dva obviněné muže ze sobotní rvačky k pardubickému okresnímu soudu, který rozhoduje o vazbě. Oba jsou podezření, že mají podíl na smrti muže. (31. března 2025)
Na pardubické třídě Míru došlo z pátka na sobotu k násilné potyčce, po které na místě zůstal ležet mrtvý muž. (29. března 2025)
5 fotografií

Státní policisté, kteří na místě zasahovali společně se strážníky, krátce po činu zadrželi dva podezřelé. Čtvrtý muž ze skupinky byl pouze svědkem události.

Policisté tentýž dne obvinili dva podezřelé cizince z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Pardubický okresní soud poté oba cizince kvůli obavám z možného útěku poslal do vazby.

Policie v Pardubicích vyšetřuje násilnou smrt, tragédii předcházel konflikt tří lidí

Oba muži podali proti rozhodnutí stížnost. Konflikt totiž vidí jinak, než policie. „Jeden z útočníků soucítí s rodinou zemřelého,“ řekl státní zástupce Lukáš Hrubý.

Obhájkyně jednoho z mužů uvedla, že oba dva spáchaného činu litují. „Rozhodně nebylo cílem kohokoliv usmrtit,“ uvedla v březnu Kristýna Šlitrová.

31. března 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Tlak zabral. Úřady zatrhly dům, který si načerno stavěl manažer developerů

Pokuty od úředníků i mediální tlak zabraly. Práce na černé stavbě, která bez jakéhokoli povolení začala růst ve Včelákově na Chrudimsku, se zastavily. O jejím odstranění budou rozhodovat úředníci v...

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

Muže mlátili pěstmi do hlavy, na místě zemřel. Cizincům u soudu hrozí deset let

Pardubický krajský soud začal v pondělí projednávat případ rvačky z jara letošního roku, po které na pardubické třídě Míru zůstal v tratolišti krve ležet mrtvý muž. Obžaloba klade dvěma cizincům ve...

13. října 2025  9:21,  aktualizováno  9:42

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

12. října 2025  16:25

Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě...

12. října 2025  15:51

Stavba železničního muzea v Lipce potrvá dva roky, kraj už nakupuje lokomotivy

Za dva roky vyroste největšímu železničnímu muzeu v Lužné u Rakovníka konkurence. Centrem všech fanoušků železnice se má stát dnes polozapomenutá Dolní Lipka, kde za čtvrt miliardy vznikne železniční...

12. října 2025  8:36

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

12. října 2025  8:22

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

12. října 2025  7:23

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

Osobní auto se na Svitavsku srazilo s náklaďákem, řidička nehodu nepřežila

V Janově na Svitavsku na silnici I/35 v sobotu ráno zemřela při dopravní nehodě řidička osobního automobilu. Její vůz se srazil s nákladním autem. Silnice byla po dobu odstraňování následků nehody...

11. října 2025  13:38

Nadávky typu pytložvejk a ptákomlask mě nerozhodí, říká nejdrzejší číšník Česka

Martin Hranáč se jako hvězda necítí, ale na jeho Crazy Show chodí desítky tisíc lidí po celé republice. S předním českým DJ Dominikem Turzou alias Roxtarem v létě roztančil i pardubické Bubeníkovy...

11. října 2025  8:16

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Pardubice už myslí na komunální volby. Chystají novou silnici, byty i útulek

Přesně rok zbývá do komunálních voleb. A to je přesně ta doba, kdy politici zvyšují úsilí. Právě nyní je vhodná chvíle na spouštění projektů tak, aby se bylo v kampani čím pochlubit. Pardubice budou...

10. října 2025  15:56

Dostat zas osmičku, chladím šampaňské. Zraněného vítěze nahradí ve Velké bratr

Jeden ze dvou vítězných koní loňské Velké pardubické byl ze zhořské stáje DS Pegas. Letos sice Godfrey prvenství ve slavném závodě obhajovat nebude, nicméně čest rodiny zkusí udržet na vysoké úrovni...

10. října 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.