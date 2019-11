Za nezákonný vývoz vojenské rakety do Ameriky dostal muž pokutu 200 tisíc

Je torzo vojenské rakety, které je vyspraveno v domácí dílně, vojenským materiálem, nebo nikoli?

Krajský soud v Pardubicích rozhodl, že ano a za nezákonný vývoz vojenského materiálu bez povolení a licence potrestal jednatele společnosti Český znalecký institut šestatřicetiletého Davida Horského pokutou 200 tisíc korun.

Obžalovaný se v létě 2017 pokusil vyvézt do Spojených států amerických součásti rakety typu OSA, křídel, přídavných motorů a dalších součástí z jiných typů raket vyráběných v 70. a 80. letech v tehdejším Sovětském svazu.

„Soud má za to, že vyvážené zboží vojenským materiálem bylo. Za něj se považují výrobky, součástky, náhradní díly, které jsou posuzovány pro potřeby v bezpečnostních silách a sborech,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Roman Drahný.

Podle něj upravená raketa, kterou chtěl Horský v kontejnerech vyvézt do Spojených států, neztratila charakter vojenského materiálu.

„Obžalovaný si mohl být vědom, že obchody s vojenským materiálem podléhají licenci. Ostatně za podobný prohřešek byl již pokutou, byť jen formální, dvoutisícovou, potrestán. Byl to vztyčený prst, aby zlegalizoval svůj obchod, k němuž se chystal,“ řekl Drahný.

To ale Horský neudělal, a tak soud nyní přikročil k vyššímu peněžitému trestu.

„Trestný čin se stal, v tomto ohledu jsem spokojený, na druhou stranu nepadl trest propadnutí věci, ponechávám si tedy lhůtu na odvolání,“ řekl státní zástupce Petr Babka.

Podle něj bylo prokázáno, že raketa byla vojenským materiálem. „Mám za to, že ani po delaboraci (znehodnocení, pozn. red.) nedošlo k odstranění charakteru,“ dodal Babka.

Horský si jako milovník militárií odkoupil z Vojenského technického ústavu ve Slavičíně části či torza raket, jejich motorů, ty pak doma opravoval a prodával.

V posudku, který si k soudu přinesl a jež pocházel od prodávajícího Vojenského ústavu se uvádí, že vybrané díly byly nevratně znehodnoceny a nelze je použít jako raketu.

Takto upravený model chtěl Horský prodat do Spojených států k předváděcím účelům, například při vyučování nebo na výstavách nebo jako fyzikální aerodynamické modely pro použití ve větrném tunelu.

„Důrazně odmítám vinu. Nikdy jsem vojenský materiál nevyvážel, ani bych se k němu nedostal. Vždy šlo o inertní delaborované věci,“ prohlásil Horský, který se prostřednictvím svého obhájce na místě odvolal.

I pro něj byl výrok soudu poměrně překvapivý. „Domnívám se, že je tento rozsudek v rozporu s ustálenou soudní judikaturou, která připouští, že věc může delaborací ztratit původní charakter. Pokud se tak stane, ztrácí charakter vojenského materiálu,“ řekl obhájce Radek Ondruš.

„Podle nás ztratily výrobky charakter vojenského materiálu. Po znehodnocení byly určeny na trh pro sběratele, nebo na další nevojenský civilní vnitřní trh. Je naivní si myslet, že pokud by to byl vojenský materiál, že by ho orgány Spojených států na své území přijaly. Tyto výrobky americká celní administrativa za vojenský materiál nepovažuje,“ řekl Ondruš.