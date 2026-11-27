Obžaloba jej podle ČTK viní ze zneužití pravomoci úřední osoby a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Další tři lidi viní z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Kromě toho jedna právnická osoba čelí obžalobě z legalizace výnosů z trestné činnosti.
Podle dřívějších informací iDNES.cz mohl Bakajsa u zakázek až do 200 tisíc korun poptávat firmy bez klasického výběrového řízení. U většiny takových zakázek placených z veřejných peněz výsledná cena skončila těsně pod tímto limitem. Na všech pracích se údajně střídala poměrně úzká skupina firem. Tato praxe podle archivu radnice fungovala dlouhá léta. Česká televize již dříve uvedla, že v letech 2017 až 2021 bylo podle obžaloby zmanipulovaných zakázek 268.
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Podezřelé zakázky řeší policie, pardubický magistrát zodpovědnost odmítá
Podle spisu činil u Bakajsy prospěch téměř 19 milionů korun, výše neoprávněných výhod nejméně 16,6 milionu korun a škoda způsobená městu Pardubice nejméně 24,3 milionu korun s DPH. Stejný popis trestného činu je u dalšího obžalovaného, u zbývajících dvou jsou částky o řád nižší.
Kromě toho stane před soudem společnost Building Expert obžalovaná z legalizace výnosů z trestné činnosti formou souběžného pachatelství. Do firmy byly podle obžaloby prostřednictvím statutárního zástupce společnosti, který je mezi obžalovanými, formou zápočtů obchodních transakcí a hlavně bankovních převodů vloženy a účetně zaevidovány peníze, o kterých minimálně tento člověk věděl, že pocházejí z trestné činnosti, a to v celkové výši 18,7 milionu korun. Ty pak společnost použila pro svou podnikatelskou činnost, uvedlo státní zastupitelství.
Vyšetřování začalo v lednu 2022, kdy policisté prohledali Bakajsovu kancelář v odboru dopravy, a trvalo čtyři roky. Obžaloba čítá 412 stran.
Pardubická pobočka krajského soudu začne případ projednávat ve středu 2. prosince. Bakajsovi hrozí teoreticky až 12 let vězení nebo propadnutí majetku, u dalších obžalovaných jsou možné tresty nižší.