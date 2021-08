Družka dostala 10 let za napadení přítele. Podle lékaře se podruhé narodil

„Doktor mi řekl, že jsem se podruhé narodil, ať slavím v dubnu i v prosinci,“ řekl před soudem Miroslav Priadka.

U soudu popřel, že by jej družka někdy žádala, aby ji nechal vyspat, stejně tak odmítl, že by ubližoval jejím psům.

I Priadku však do soudní síně eskortovala vězeňská služba. Muž je totiž ve vazbě, kde čeká na soud. Je podezřelý z toho, že poté, co vyhořel byt jeho přítelkyně, zapálil ubytovnu.

O obou požárech u soudu mlžil. Když jej soudkyně několikrát upozornila na rozpor ve výpovědi, odpověděl obligátním - může bejt.

U soudu tvrdil, že po celou dobu, co jej na první svátek vánoční poranila jeho družka nejprve paličkou a poté jej bodla nožem, se do bytu své přítelkyně nevrátil.

„Vařil si v bytě kávu. I sousedi,kteří šli spát později, slyšeli, že šel dvakrát venčit psy,“ reagovala na druhova slova Hánělová.

Priadka ale tvrdil, že se dovnitř bál. „Seděl jsem na schodech, nemohl jsem dýchat, mobil mi předtím rozbila přítelkyně, měl jsem strach o život,“ vypověděl.

To však odmítla obžalovaná. Soud přiznal, že to, co se stalo po napadení, když si Hánělová vzala prášek na spaní a šla si lehnout, se zřejmě detailněji objasnit nepodaří. Byt tehdy zachvátil požár a jeden ze psů byl nalezený mrtvý.

„Důležitý je ale předmět řízení. Proto jsme tady. Během hlavního líčení jste přidávala obavu o psy, pak i držení psa po krkem. Ale to vše jste uvedla až nyní před soudem. Spánková frustrace je asi hrozná věc, ale vy reagujete velkou měrou agresivity, o tom svědčí i znalecké posudky,“ řekla v odůvodnění rozsudku předsedkyně soudního senátu Anna Sobotková.

V době útoku na druha, na něhož vzala nejprve paličku na maso a poté jej několikrát bodla do hrudníku, byla podle znalců trestně odpovědná, byla si tedy vědoma, co dělá.

„Co jste svému příteli provedla, na vás neřekl ani v nemocnici. Řekl, že se poranil o střepy na chodbě. Až podle charakteru zranění popsal, co se stalo. On se styděl za to, že mu ublížila jeho přítelkyně,“ uvedla Sobotková.

Trest udělila při spodní hranici sazby, která je 10 až18 let, přijala tedy návrh státní zástupkyně, která přesně takovou délku trvání vězení navrhovala.

Kvůli psychickému stavu ale ženu poslala do mírnější věznice, než kam by standardně byla kvůli výši trestu zařazena.

Rozsudek není pravomocný, obhajoba si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.