Čtyřletou dceru zneužíval a fotil nahou, soud muže poslal na pět let za mříže

Za zločin znásilnění a přečiny výroby dětské pornografie a ze zneužití dítěte k pornografii poslal pardubický krajský soud na pět let do vězení třicetiletého muže z Havlíčkobrodska. Ten fotil svou čtyřletou dceru v sexuálních pózách, dotýkal se jí na přirození a totéž chtěl i on po ní.