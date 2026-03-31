Soud rozhodne o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích

„V trestní věci žhářského útoku v Pardubicích byl ve vztahu k osobě zadržené a obviněné dne 29. 3. 2026 dnešního dne státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podán k Okresnímu soudu v Pardubicích návrh na vzetí do vazby,“ uvedl vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
Pátého podezřelého policie zadržela a obvinila z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině v neděli. Kriminalisté však doposud neuvedli, zda je zadrženým muž, nebo žena. Stejně tomu bylo i v sobotu, kdy proběhlo vazební zasedání se čtvrtým obviněným.
Zadržení předchozích tří podezřelých oznámila policie minulé úterý, obvinila je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. U čtvrtého podezřelého rozhodl soud o vzetí do vazby ze stejného důvodu v sobotu odpoledne.
24. března 2026
Tři z pěti zadržených poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý - americká občanka - je v předběžné vazbě na Slovensku. Proti vzetí do vazby si podali stížnost. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších dvou stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších osobách, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých neupřesnil.
28. března 2026