Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích

  16:46aktualizováno  17:03
Okresní soud v Pardubicích v úterý odpoledne rozhoduje o vazbě dvou ze tří obviněných z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Policie je obvinila za teroristický čin a účast na teroristické skupině.
Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
13 fotografií

Policie v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích dnes obvinila tři lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Dva z nich policie zadržela na území České republiky a jednoho ve spolupráci se slovenskou policií.

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

Pardubický soud rozhoduje o vazbě dvou obviněných. Jedná se muže a ženu ve věku zhruba 25 – 30 let. K soudu je přivedli těžkooděnci. Žena podle redaktora iDNES.cz mlčela, muž vykřikoval heslo „Free Palestina“.

Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo na všechny návrh na vzetí do vazby. V úterý odpoledne rozhodne o jeho schválení Okresní soud v Pardubicích.

Požár, který byl úmyslně založen v pátek krátce po čtvrté hodině ráno, zcela zničil jednu z hal firmy LPP Holding. Podle policie šlo o úmyslný čin a případ převzala Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Vyšetřovatelé zvažují několik verzí motivu i provedení útoku.

K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle

Krátce po požáru se k činu přihlásila propalestinská skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce firmy s izraelským výrobcem dronů. Společnost LPP Holding však tuto spolupráci vyvrátila a uvedla, že tato ani nikdy nezačala. Policie zároveň prověřuje možnost, že pachatelé mohli skupinu zneužít k zarytí skutečné motivace.

K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů....

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Policie obvinila tři zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním žhářským útokem v hale v Pardubicích. „Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce...

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Okresní soud v Pardubicích v úterý odpoledne rozhoduje o vazbě dvou ze tří obviněných z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Policie je obvinila za teroristický čin a účast na...

24. března 2026  16:46,  aktualizováno  17:03

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Policie obvinila tři zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním žhářským útokem v hale v Pardubicích. „Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce...

K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů....

20. března 2026  6:37,  aktualizováno  19:48

