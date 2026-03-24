Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích

Policie v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích dnes obvinila tři lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Dva z nich policie zadržela na území České republiky a jednoho ve spolupráci se slovenskou policií.
Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku
Pardubický soud rozhoduje o vazbě dvou obviněných. Jedná se muže a ženu ve věku zhruba 25 – 30 let. K soudu je přivedli těžkooděnci. Žena podle redaktora iDNES.cz mlčela, muž vykřikoval heslo „Free Palestina“.
Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo na všechny návrh na vzetí do vazby. V úterý odpoledne rozhodne o jeho schválení Okresní soud v Pardubicích.
Požár, který byl úmyslně založen v pátek krátce po čtvrté hodině ráno, zcela zničil jednu z hal firmy LPP Holding. Podle policie šlo o úmyslný čin a případ převzala Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Vyšetřovatelé zvažují několik verzí motivu i provedení útoku.
K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle
Krátce po požáru se k činu přihlásila propalestinská skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce firmy s izraelským výrobcem dronů. Společnost LPP Holding však tuto spolupráci vyvrátila a uvedla, že tato ani nikdy nezačala. Policie zároveň prověřuje možnost, že pachatelé mohli skupinu zneužít k zarytí skutečné motivace.
20. března 2026