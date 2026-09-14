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„Měla jsem ho praštit pánvičkou.“ Ženu soudí za bodnutí partnera, který ji škrtil

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  16:20

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Ženu z Chrudimska soudí za pokus o vraždu, svého partnera bodla nožem do břicha. (14. září 2026) | foto: Hana Lanková, MF DNES

Krvavý konflikt dvojice, která má šest dětí, projednává pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Obžalovaná je třiatřicetiletá žena, která podle spisu loni v květnu na Chrudimsku bodla nožem do břicha svého o tři roky mladšího partnera. Byla tehdy těhotná a na muže zaútočila v okamžiku, kdy ji škrtil. Podle obhájce obžalované šlo o sebeobranu. Nyní jí hrozí až deset let za mřížemi.

V obžalobě stojí, že žena koncem jara loňského roku bodla svého partnera nožem s čepelí o délce osm centimetrů ve chvíli, kdy ji držel pod krkem a palcem tlačil na ohryzek.

Bodnutím mu způsobila zhruba šesticentimetrové poranění břicha, čímž byl vážně ohrožený na životě. Došlo k poranění střev a muži hrozilo úmrtí krvácivým šokem. Incident se odehrál mezi čtvrtou a pátou hodinou ráno. Žena pak sama zraněnému přivolala pomoc.

Obžalovaná před soudem uvedla, že šlo o výjimečné nedorozumění. Partneři tehdy společně popíjeli alkohol na zábavě v Hradci Králové a při zpáteční cestě se začali hádat.

„Doma jsem si šla lehnout, ale on přijel později a začal mě mlátit pěstí do hlavy. Byla jsem v té době těhotná. U kuchyňské linky mě začal škrtit. Lapala jsem po dechu a bála se, že umřu. Měla jsem strach o děti, dosáhla jsem alespoň na nůž a píchla ho. Hned jsem pak začala brečet, že jsem ho možná měla radši praštit pánvičkou,“ popsala obžalovaná, která se k soudu dostavila v doprovodu svého partnera.

Ženu z Chrudimska soudí za pokus o vraždu, svého partnera bodla nožem do břicha. (14. září 2026)

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Společnou domácnost totiž obnovili krátce po napadení.

Obhájce obžalované řekl, že se svou klientkou zvažovali prohlášení viny. „Nakonec jsme ale došli k závěru, že se domníváme, že se jedná o více méně typický příklad nutné obrany,“ řekl.

Opakované domácí násilí

Konfliktu předcházela žárlivá scéna poškozeného. Rozzlobila ho informace o partnerčině nevěře, kterou mu řekl kamarád. Při odjezdu ze zábavy se partneři začali v autě Boltu hádat a fyzicky napadat. „Dal jsem jí nějaké facky, ale už si to moc nepamatuju, byl jsem opilý. Řidič nás pak vyhodil z auta, tak jsem vystoupil jen já. Je to moje chyba,“ uvedl poškozený.

Ve svědeckých výpovědích včetně výpovědi společného syna se opakovaně zmiňovalo mnohaleté domácí násilí, které bylo ze strany poškozeného na denním pořádku.

Podle sousedky se partneři hádali neustále a každý víkend byla obžalovaná terčem násilí. „Bylo to časté, ale nechtěla s tím nic dělat. Někdy přišla s modřinami, jindy se zlomenou rukou nebo otřesem mozku,“ uvedla žena, která pomáhala také při záchraně poškozeného v den pobodání.

Podobně při výslechu hovořilo i jedno z dětí, které incidentu přihlíželo. Tatínka prý mají děti rády méně, protože je to s ním podle slov chlapce složité. „Rodiče si nadávali sprostě, tatínek maminku bil, někdy na ni jen křičel nebo házel hrníčky. Maminka se nás zastávala, nebije nás. Měl by být potrestaný táta za to, že bije mámu,“ řeklo jedno z dětí u policejního výslechu.

Na dotaz soudkyně Brigity Košinové, proč obžalovaná nadále ve vztahu setrvávala, odpověděla, že partnera miluje a nyní již žijí spořádaný život. „Nemlátil mě nijak velkou silou, nebylo to nic hrozného. V nemocnici jsem skončila jen někdy, ale mohla jsem si za to sama, že jsem se tenkrát líbala s jeho kamarádem,“ řekla. Poškozený svou opakovanou agresi v opilosti nepopřel.

Podle znalců mohlo jít o instinkt

Ze znaleckého posudku vyplývá, že obžalovaná má tendenci k podřízenosti a na svém partnerovi je ekonomicky i citově závislá, vztah navenek idealizuje. Znalci se také shodli, že žena netrpí žádnou duševní poruchou ani závislostí na návykových látkách. Podle znalců tedy mohlo jít o instinktivní jednání právě v momentě, kdy se žena při škrcení cítila ohrožena na životě.

Zmocněnkyně poškozených dětí žádala po obžalované úhradu nemajetkové újmy ve výši 902 tisíc pro každé z dětí. „Je to zásah do osobních práv a tento obraz si děti ponesou celý život. Všechny plakaly,“ uvedla a zároveň dodala, že by chtěla prověřit, zda se matka s dětmi dostavila na schůzku s krizovým interventem, kterou navrhoval OSPOD.

Obžalovaná reagovala, že jejich děti psychologickou pomoc nepotřebují, neboť jsou šťastné. Úhrada nemajetkové újmy je podle jejích slov hloupost, protože sama není výdělečně činná a žije pouze z dávek. „Já nepracuju, mám doma maličkou. Beru jen sociální dávky. Nevím, kolik bych mohla platit, ale přijde mi to jako nesmysl,“ odpověděla žena, která je matkou celkem devíti dětí, tři z nich však žijí u pěstounů.

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Vzhledem k tomu, že se státní zástupce Lukáš Hrubý nespokojil se čtením výpovědi znalce, bude jednání pokračovat v dalších dnech. „Bez podrobnější výpovědi znalce se bohužel nedozvíme zásadní věc, například intenzitu škrcení. V záznamu je to velmi stroze, žádám proto o jeho slyšení,“ řekl. Rozsudek tak v případu zatím nepadl.

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